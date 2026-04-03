ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

越捷航空全航線「0元機票」明開搶　Deluxe票9折含20kg行李

▲▼越捷航空。（圖／業者提供）

▲越捷航空。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

為迎接夏季旅遊旺季，以及即將到來的勞動節與端午節連假，越捷航空即日起至4月12日為止推出全新優惠，包括Deluxe票價9折；在4月4日當天凌晨1點起推出一日限定的Eco票價最低0元優惠。

越捷航空表示，即日起透過越捷航空官網或官方App預訂Deluxe機票，輸入優惠碼「DLX10」，即可享台北、台中、高雄往返河內、胡志明市或富國島航線9折優惠；另外，輸入「DLX15」， 則可享越南國內航線 85 折優惠。Deluxe票種包含 20 公斤托運行李、免費選位，以及彈性更改航班等服務。

在4月4日當天則推出限時一天的「Double Day」超級促銷活動，旅客可使用優惠碼「SUPERSALE100」，Eco經濟艙票價最高享100%折扣。活動適用於越捷全航線，訂票時間為4月4日凌晨1點至午夜12點，適用出發日期為9月5日至2027年3月31日為止。

▲▼樂桃航空。（圖／業者提供）

▲樂桃航空打造全新品牌商標和顏色塗裝。（圖／業者提供，下同）

日本樂桃航空則宣布正式啟動品牌全面升級，不僅更換全新商標，即日起陸續套用於機場櫃檯、官網，也預告將在2027年春季推出全新塗裝客機；旗下全新Airbus A320neo也正式投入營運，更首次全機座椅配備USB Type-A與Type-C充電孔。

樂桃航空此次品牌重塑由日本知名設計團隊nendo操刀，設計師佐藤大以「在安心與信賴中融入趣味與愉悅」為核心概念，讓整體視覺更顯柔和、成熟。在飛機外觀設計上，將清新水潤的粉紅色與杏色結合，在華麗中增添高級色彩質感；同時，也保留了象徵樂桃航空的「鮮豔粉紅色」於機身中央與尾翼部分。

▲▼樂桃航空。（圖／業者提供）

▲▼樂桃航空全新Airbus A320neo正式投入營運。

▲▼樂桃航空。（圖／業者提供）

同時，旗下全新Airbus A320neo也正式投入營運，座椅方面，採用RECARO設計的人體工學預傾式座椅，有效提升膝部空間。同時，業者首度在全機座椅配備USB Type-A與Type-C充電孔，無論靠窗、中間或走道座位皆可使用。

▲▼樂桃航空。（圖／業者提供）

▲放大的行李空間。

其他客艙設計方面包括入口地板採用木紋風格，整體空間以白色與沉穩灰色為主調，以及容量提升約60%的大型行李置物櫃「Airspace XL Bin」，和可依情境切換的全LED照明系統，進一步提升整體搭乘體驗。

關鍵字： 越捷航空 優惠快訊 越南旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

推薦閱讀

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

台人超愛住「那霸東急REI飯店」9月底歇業

療癒沖繩8路線　隨心任你自由玩

158元爽吃港點+主廚手路菜

濟州包車四處玩　自遊自在好輕鬆

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩

住全台3間福華萬元有找附早餐

3000坪批發倉儲尋寶！彰化版好市多開箱

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新北2秘境賞花點　苦楝、流蘇開6成

熱門行程

最新新聞更多

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366