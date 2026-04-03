嘉義賞螢日夜玩法！登觀景台賞茶園、雲海　夜探鐵道螢火蟲秘境

▲嘉義已進入賞螢最佳時節。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全台最浪漫的賞螢季節正式揭開序幕，嘉義縣政府特別推薦一條結合「山林觀景」、「雲海茶園」與「螢河地毯」的療癒系旅遊路線。從白天的竹林秘境健行，到午後的高山精品咖啡，直至入夜後萬點螢火閃耀，為旅人打造一場洗滌身心的感官盛宴。

▲瑞里綠色隧道。

瑞里擁有豐富的山林景觀，如有台版「嵐山竹林小徑」之稱的瑞里綠色隧道，兩旁竹林整齊高聳，彷彿置身武打電影場景，若想挑戰自我，可深入青年嶺步道，抵達如蜂窩般的巨大石壁，感受燕子崖與千年蝙蝠洞的震撼 。

▲1314觀景台能俯瞰雲海和茶園。

或也可登上海拔1311公尺的「1314觀景台」，俯瞰雲海與翠綠茶園景觀，並造訪「青葉山莊」，品嚐由咖啡大師葉世遠親手製作的高山精品咖啡。

▲水社寮車站能捕捉黑夜中的鐵道漫天螢光飛舞的浪漫場景。

入夜後，瑞里的遇見彩虹生態村、阿里山鐵道都是推薦賞螢地。如位於阿里山林鐵交力坪與奮起湖之間的小站「水社寮車站」，因當地長期推廣低碳環境，意外保存最原始的生態棲地，每到螢火蟲季節，成千上萬的螢光在廢棄校園與鐵道邊閃爍，宛如鋪上一層「螢河地毯」，漫天飛舞的螢光美不勝收。

▲▼阿里山賓館推出頂級套房，上圖為尊爵套房，下圖為首席套房。（圖／業者提供）

若想享受全新山中住宿體驗，阿里山賓館宣布推出全新頂級套房，其中60坪的「尊爵套房」擁180度無遮蔽遼闊視野，坐擁鄒族大塔山、眠月線步道第一排景觀絕佳視野，並能遠眺玉山山脈及連綿壯麗的山景。

48坪的「首席套房」同樣擁有開闊的山景視野，客廳配置大片落地窗引入大量自然光線；會議餐桌空間融入鄒族文化元素與幾何裝置藝術，展現結合原民與自然文化融合的獨特氛圍。