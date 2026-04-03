東京壹酒店開幕「亮點開箱」！房內看鐵塔　免費體驗開奧迪

▲東京壹酒店開幕。（圖／MT&SHホテルマネジメント合同会社提供，Mikkel Vang攝影）

記者蔡玟君／綜合報導

奢華生活風格品牌1 Hotels，正式宣布日本首間據點「東京壹酒店（1 Hotel Tokyo）」開幕。酒店座落於赤坂高樓層，可遠眺皇居御苑、東京鐵塔與城市天際線，並同步將品牌標誌性的自然設計、永續理念與健康生活體驗帶入東京。

▲▼東京壹酒店客房。（上圖／業者提供，下圖／Mikkel Vang提供）

東京壹酒店共有211間客房，包含24間套房與3間頂樓套房，整體空間以自然為設計核心，結合日式極簡美學與永續建材，部分客房在房內就能欣賞東京鐵塔日夜風景。室內大量運用回收木材、永生苔蘚與綠植配置，並透過窗景引入皇居御苑與城市景觀，營造城市中的靜謐住宿體驗。

▲▼風格餐飲空間「NiNi」。

餐飲為一大亮點，館內設有3間風格餐飲空間。其中「NiNi」由主廚Nikko Policarpio領軍，融合法國里維艾拉與日本料理特色，主打海鮮與季節食材；「Spotted Stone」則為專注日本精釀琴酒的酒吧，收藏近百款琴酒；「Neighbors Café」提供咖啡、茶飲與輕食，並引入原宿品牌 The Matcha Tokyo 產品。

▲酒店泳池。

館內亦設有超過460平方公尺活動空間，可舉辦會議與宴會，並導入永續會議認證機制，強調零浪費與在地資源運用。

在休閒設施方面，飯店設有 Bamford 水療中心，提供結合指壓、伸展與呼吸練習的療程；另有24小時健身房與室內泳池，並連接戶外綠意露台。

▲酒吧空間。

永續發展也是東京壹酒店的核心理念之一，酒店已取得日本最高等級環境評級CASBEE S認證，並透過節能系統、節水設備與減塑措施降低環境負擔。此外，館方亦提供純電動車Audi Q6 e-tron免費體驗，鼓勵旅客以低碳方式探索城市。

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▲OMO5 橫濱馬車道。（圖／星野集團提供，下同）

而​​​​​​日本星野集團旗下都市觀光飯店品牌「OMO」，於橫濱最新飯店「OMO5 橫濱馬車道」，旅客不僅可以360度俯瞰繁華夜景，公寓式酒店設計也讓旅人出遊超方便。

▲▼迴廊式「OMO Base」能360度欣賞橫濱風景。

「OMO5 橫濱馬車道」是星野集團首間公寓式酒店，位於直通馬車道站的超高層綜合大樓46至51層，地處154公尺高空。館內設有公共空間「OMO Base」，迴廊式設計讓旅人可360度欣賞被譽為「新三大夜景城市」的橫濱美景。

▲OMO Base還有藝廊、撞球空間。

此外，OMO Base規劃多個可自在體驗的區域，包括可玩撞球與桌遊的「Play Zone」、展現港都文化的藝廊空間，以及播放西洋電影的劇院空間等，彷彿置身郵輪之上，悠然度過優雅而豐富的旅宿時刻。

▲客房為公寓式酒店設計。

▲有廚房、洗脫烘衣機。

「OMO5橫濱馬車道」共9種房型、175間客房，皆配備廚房與洗脫烘衣機，適合連續住宿或長期停留。多數客房設有獨立的客廳與臥室空間，提供舒適的住宿體驗。旅客也能前往鄰近店家購買喜歡的食材並自行料理，或在客廳空間相聚放鬆，享受如同在地生活般的入住體驗。

▲Local Rhythm Night天空夜派對。

業者也為旅客規劃許多豐富活動，例如「夜景時光自動販賣機」，旅客可於櫃檯選擇寫有主題的盒子後，並獲得一張卡片，提供夜景播放清單等多種推薦的享受方式。不僅是欣賞夜景，更為眺望夜景的時光增添豐富層次。

「Local Rhythm Night天空夜派對」則可一邊欣賞窗外一望無際的璀璨夜景，一邊在自助調酒吧品嚐飲品，或參加幸運抽獎時刻試試手氣，為旅程增添驚喜與儀式感。

▲大廳就有「周邊地圖」服務

而由熟悉在地魅力的「周邊嚮導 OMO Ranger」製作的「周邊地圖」，網羅觀光資訊與隱藏版店家等旅遊指南中可能也找不到的在地情報。以OMO飯店為據點，旅客可用更深入、也更從容的步調探索橫濱街區，發掘城市日常中獨有的迷人魅力。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）