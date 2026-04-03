帶妝潛水沒問題！沖繩全齡友善「水下摩托車」　長輩小孩都能玩

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

玩沖繩，絕對不能錯過趣味十足的海上活動！沖繩海上體驗超豐富，想要潛水、欣賞美麗的海底世界，又不想吃到水嗎？那麼「回憶販賣所美麗海」的潛水摩托車絕對適合你，小孩、年長者都能玩，特殊的頭盔設計，讓旅人潛入海裡，頭臉不會濕透，還能直接坐在摩托車上餵魚、近距離觀察魚群生態。

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潛水摩托車怎麼玩？

最大的特色就是可以親子同行一起玩，建議體驗年齡為4歲～80歲、身體健康的朋友，但小朋友不害怕的話，3歲的小孩也有體驗成功。一起潛水到海底裡，臉和頭髮都不會被淋濕，可以化妝、戴眼鏡，美美的體驗潛水和拍照。最重要的是，全程都會有潛水教練陪同，還會幫你拍照，所以在潛水玩樂體驗的過程中，都不用擔心。

價格＆報名

想要體驗的朋友，一定要先在官網上預約且先付款。活動為每小時一個場次，預約當天必須在出發前30分鐘抵達完成報到。體驗價格為日幣10,000元／人，約台幣2000元。活動的流程是報到、更衣、解說、上車前往體驗地，全程體驗活動時間大約為一個小時，每個場次僅開放6位體驗，所以一定要早點預約。

交通方式＆停車資訊

開車自駕的朋友，可以直接導航搜尋「回憶販賣所美麗海」，沒有明顯的招牌，建築是位在綠林小道裡面，初訪時覺得有點難找，透過入口的潛水摩托車可以確定沒有走錯地方。要體驗的朋友，也可以先看圖片記錄一下建築外觀，戶外都可以停車。

報到

首先進行報到，因為體驗價格費用有包含保險，需要簽名。體驗前也會提供注意事項，有日文、中文、和英文文字解說，還蠻加分的。注意事項是體驗時，只要穿著可以淋濕的衣服都可以，但若怕麻煩，也有不少人是直接穿泳衣來體驗。再來就是潛水時，可能會有壓力問題，所以下潛後，可以捏住鼻子，讓鼻子呼氣，或是打哈欠、吞嚥及哈氣，都能排除壓力問題，有小孩的朋友就需要大人協助說明。

建築外有4間淋浴更衣間

建議朋友來體驗時，直接穿好要下水的衣服，可以省去在現場更衣的時間，因為戶外蚊子有點多。需要注意的是，鞋子不可以穿進更衣間。活動結束後一樣在淋浴更衣間梳洗、換衣服，請自備個人的衣服和毛巾，以利活動後換穿。

▲接駁車居然是一台消防車，接送旅人到體驗海域，車程大約3分鐘左右。

體驗活動

回憶販賣所美麗海的教練和服務人員都不錯，對小孩也很友善。引導我們上船後，私人物品也可以放在船上，會提供救生衣。當天天氣超級好，但也真的很曬，我們體驗的時間是當天的最後一個場次17：00，沒想到已經接近傍晚，天空還是這麼藍、這麼美。

小船行駛約5分鐘，沿途可以欣賞美麗的海景和山景，也能看到海上有好幾座小島，景色真的超級迷人，碧綠的水色和天空大片的白雲，真的讓人很放鬆，坐在船上觀景吹風，絕對是玩沖繩的一大享受。

我們這一組共六人，分別為兩組二大一小的組合，但只有兩台車，所以教練問我們想要三個人一台車還是分兩次體驗，避免太擁擠，所以我們還是選擇分兩次玩。船上的教練都很親切，還主動幫我們拍照，包包、手機在下水前都可以攜帶拍照，即將下水時再把個人包包給教練就可以了。若想拍照，也可以自己帶GoPro。

前一組下水的體驗時間大約是20分鐘，他們上來之後，就換我們一家下水了。我們要坐的潛水摩托車就是黃色這一台，特殊的頭盔設計真的不怕進水。大約肩膀以下的衣服會濕，頭以上都不會濕，水不會碰到臉和頭，所以親子同行也可以很放心。

下水後可以看到超多的魚群

當天看到最多的就是條紋豆娘魚，教練會準備飼料，可以直接在摩托車裡餵魚、和魚玩。潛水摩托車是由教練來控制方向，我們只需要坐好，跟著教練移動，小孩因為身高不足，所以用站的，摩托車前也有把手，小朋友可以自己握住比較穩。

教練停好車後，就可以開始與魚兒玩樂，手可以伸出車外，摸摸魚群，當天教練還和我們表演噴氣畫圈圈。不用擔心眼睛鼻子進水不舒服，還可以清楚的近距離觀察海底生物，整台車被魚群包圍，畫面真的是太震撼、太有趣了！

體驗潛水摩托車時，教練會在旁邊幫我們拍照，最後相片會上傳到回憶販賣所美麗海的粉絲專頁，當天晚上就會上傳，朋友們再自行去下載就可以了。

在海中與魚群合影

想要拍出好相片，有幾個小細節簡單分享。首先就是上船後，可以用水先將玻璃擦乾淨，這樣畫面才會清楚。再來就是餵魚時，不要拿太高，因為魚群會包圍頭盔，臉就會拍不到。

心得感受

在水裡與魚群玩樂的感受真的是太棒太有趣了！可以近距離看魚群，感受海底世界的魅力，被滿滿魚群包圍，還能體驗餵魚和摸魚。玩樂的過程中不會不舒服，頭臉不會被弄濕，還能帶妝美美的拍照，真的是超酷的體驗，非常推薦旅人安排來玩！

回憶販賣所 美麗海（思い出販売所美ら海潜水）

地址：Sumuide, Nago, Okinawa 905－1635日本

營業時間：09：00－18：00（每小時一個場次，需預約）

官方網站：https://www.sensuiscooter.com/

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