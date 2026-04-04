青山4月連開6店「開幕喝免費飲料」！手搖優惠懶人包

▲青山本月連開6家新門市。（圖／青山-青茶專業製作提供）

記者蕭筠／台北報導

「青山-青茶專業製作」4月持續展店，將開出6間新門市，也祭出飲料免費喝、全品項5折等開幕優惠。另外，麻古茶坊在連假期間有買1送1，鮮茶道則是2杯99元。《ETtoday新聞雲》以下整理各家手搖飲好康。

▲迷客夏「茶奇諾」系列共有2款飲品。（圖／記者蕭筠攝）

●青山

青山本月有6家新門市，「鳳山中山店」6日開幕，「大甲鎮瀾店」11日、「台南府前店」12日、「台南文賢店」18日、「屏東東港店」25日、「台北內湖店」26日。目前青山全台已有57間門市。

開幕限定優惠皆相同，首日來店可享「免費喝飲品1杯」，品項包括冬青、桂花玄米茶與天蟬那堤任選，每人限領1杯，第2杯起享全品項任選5折，每人限購5杯。開幕第2至4日則推「全品項73折」，每人限購5杯。

鳳山中山店地址：高雄市鳳山區中山路127號

大甲鎮瀾店地址：台中市大甲區蔣公路50號

台南府前店地址：台南市中西區府前路一段329號

台南文賢店地址：台南市北區文賢路291號

屏東東港店地址：屏東縣東港鎮長春一路73號

台北內湖店地址：台北市內湖區內湖路一段423號

●大苑子

大苑子APP行動商城至5日前推「每日一品20杯5折」優惠，早上9時起限量開賣。品項依APP為主

●COMEBUY

COMEBUY至6日前有「買1送1」限店優惠，周一至周四品項為「嗨神」與「雙Q奶茶」，周五至周日更換為「嗨神」與「玉荷冰綠」，每人單筆消費限購1組，每日限量100組。指定門市包括台中昌平、台中太平、台中西屯、沙鹿靜宜、鹿港復興及屏東林森共6店。

●麻古茶坊

麻古茶坊至7日前於Uber Eats推「柚香紅萱買1送1」；30日前於foodpanda輸入「天天爽」可享消費滿260元打7折優惠。詳細優惠內容依平台APP為主。

●珍煮丹

珍煮丹至7日於Uber Eats推「琥珀雲頂紅」、「梅香檸綠」、「手熬黑糖冬瓜」同品項買1送1，最多買5送5。詳細優惠內容依平台為主。

●迷客夏

迷客夏至7日前「茶奇諾系列每杯特價69元（原價75元）」，品項有琥珀奇諾、寶包奇諾，門市限定。

●CoCo

CoCo至21日前於foodpanda推「粉角奶茶」、「紅柚香檸美式」、「28茉粉角輕乳茶」同品項買1送1。詳細優惠內容依平台為主。

●鮮茶道

鮮茶道至30日前有蜜柚美人茶搭配嫩芽茉莉或蕎麥穀物茶可享「2杯99元」優惠，限使用鮮茶道線上點餐或自取使用。