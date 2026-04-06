急流勇退迎第二人生！勇伯環遊世界圓夢　他拚60歲前踏遍夢想版圖

▲東格陵蘭。（圖／元本旅遊提供）



記者彭懷玉／綜合報導

環遊世界、甚至踏上極地旅程，是許多人心中的夢想，但礙於旅程時間長、費用動輒數十萬元，不少人選擇在退休後才「認真旅遊」，好好犒賞自己；也有人在高壓工作下身體亮起紅燈，被迫暫停腳步，才驚覺該把夢想清單一一實現，才不負此生。

▲許仲勇「勇伯」參加兩次和平船環遊世界行程。（圖／記者彭懷玉攝）



急流勇退的「勇伯」：把人生下半場留給世界

過去從事建材五金業、在大陸設廠打拼長達20年的許仲勇「勇伯」，在7、8年前選擇急流勇退。辛苦打拼大半輩子後，他決定將退休生活用來「認真旅遊」。2019年，他趁著優惠報名和平船環遊世界航程，完成旅程後隨即再度報名下一趟，從此愛上郵輪旅行。

▲郵輪最大的魅力，在於能輕鬆抵達如非洲尚比亞、阿根廷烏斯懷亞、智利復活節島等飛機也難以直達的秘境。（圖／東南旅遊提供）



對他而言，郵輪最大的魅力，在於能輕鬆抵達如非洲尚比亞、阿根廷烏斯懷亞、智利復活節島等飛機也難以直達的夢幻秘境，當他造訪世界三大瀑布之一的維多利亞瀑布時，見到有人坐著輪椅仍親臨現場，讓他深刻體悟到勇敢圓夢的意義---只要心中有信念，再遙遠的地方都能抵達。

▲和平船領航員。（圖／東南旅遊提供）



他也提及，和平船也像一所「移動的學校」，提供豐富的課程，不僅拓展視野，長達3個多月的航程，也結識許多志同道合的朋友，是他認為最有收穫的部分。



他也特別提到，和平船與一般豪華郵輪不同，融合了環保與公益理念，每一航次都會募集物資，透過志工協助整理與打包，將愛心送往世界各地需要的角落，讓旅程更具意義。

▲銀海極致號停駐格陵蘭「永恆峽灣」。（圖／元本旅遊提供）



高階主管洪子倫：在60歲前走遍夢想版圖

相較於從容退休的勇伯，現年53歲、曾任職外商科技業高階主管的洪子倫，則是在高壓工作中重新思考人生方向。由於長期需與國外客戶溝通，工作幾乎日以繼夜，他坦言「曾多次忙到送急診」，讓他意識到健康與時間的珍貴。

▲元本旅遊日前邀請團員分享旅行時的感動，洪子倫（右1）。（圖／記者彭懷玉攝）



已達財務自由的他，決定趁仍具備體力與精力時，逐步完成世界旅行清單，目標是在60歲前走遍最想去的地方，尤其是具挑戰性的極地與探險型郵輪航線。



目前他已參加過元本旅遊台灣第一次南極包船，未來也將前往史瓦巴群島探索北極圈，並規劃於2027年再訪格陵蘭，甚至挑戰難以抵達的西北航道與亞馬遜流域。此外，他也預訂好2028年前往加拉巴哥群島行程，展開赤道探險。