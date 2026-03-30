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新北賞螢路線懶人包　和美山、平溪、土城步道一日遊玩法

▲新北賞螢地。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲白天可先漫步土城桐花公園，沉浸綠意環繞的自然療癒空間。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

4月將進入螢火蟲季，新北多處山林步道陸續可見點點螢光，包括新店和美山步道、平溪望古瀑布步道、菁桐老街周邊，以及土城桐花公園等地，皆是交通便利的熱門去處，不需開車，搭捷運、火車或公車就能輕鬆抵達。

▲新北賞螢地。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲和美山步道成群螢火蟲圍繞，宛如流動的綠色星光。（資料照／新北市觀旅局提供）

其中，位於碧潭旁的和美山步道，是易入門的賞螢地點之一，從捷運新店站步行約10至15分鐘即可抵達。觀旅局表示，每年4月中旬至5月初為螢火蟲大發生期，夜晚山徑如同綠色星河閃爍，登頂還可俯瞰湖光山色，也可透過網路線上表單報名「臺灣自然科技學會」於4月15日至28日舉辦的相關活動。若想深入了解生態，也可報名導覽活動，或延伸至雲仙樂園，由專人帶領探索螢火蟲棲地。

▲新北賞螢地。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲平溪望古瀑布景致宜人。（圖／新北市觀旅局提供）
另一條推薦路線是沿著平溪線規劃一日遊，白天可先走訪十分瀑布，再前往望古瀑布步道與菁桐老街漫遊；沿線的慢慢來咖啡，不定期舉辦植物染及天燈再生紙體驗活動。新平溪煤礦博物館及紫東社區等，皆推出結合礦業文化與在地風情的賞螢行程可事先報名，一次串聯自然景觀與老街人文。

▲新北賞螢地。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲▼菁桐古道串聯老街與自然景觀；新店碧潭擺渡賞螢。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北賞螢地。（資料照／新北市觀旅局提供）

若想感受不同季節景致，則可前往土城桐花公園，白天欣賞「五月雪」桐花綻放，夜晚則轉為螢火蟲飛舞的復育場域，一趟行程就能體驗「日賞桐、夜賞螢」的雙重魅力。

觀旅局建議，可安排「白天健行＋傍晚賞景＋夜間賞螢」的行程，若時間充裕，也可在當地住宿一晚，感受更完整的山林夜色。同時提醒，賞螢時應穿著長袖長褲，手電筒加紅色濾光，避免干擾螢火蟲，並切勿捕捉或踩踏棲地。

▲新北賞螢地。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲於活動期間完成指定步道任務，就有機會抽中新北幣500點至5,000點等多項好禮。（圖／新北市觀旅局提供）
此外，「微笑山線大縱走尋寶集章任務」進行中，透過健行筆記完成步道紀錄並蒐集寶石，就有機會抽中新北幣點數及戶外用品等好禮，為春季出遊增添更多樂趣。

關鍵字： 新北市旅遊 螢火蟲 螢火蟲季 賞螢 新店和美山步道 平溪望古瀑布步道 菁桐老街 土城桐花公園

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