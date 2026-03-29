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京都星巴克咖啡茶屋新開幕　抽招財貓吊飾盲盒、百年公園賞景　

▲▼京都星巴克。（圖／スターバックスコーヒージャパン株式会社提供）

▲星巴克首度進駐百年公園，打造咖啡茶屋。（圖／スターバックスコーヒージャパン株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

今年賞櫻季到京都又多一個新家點！星巴克宣布進駐日本國家級指定名勝「圓山公園」，打造全球首間座落於名勝公園內的「星巴克 京都圓山公園菊之溪店」，並於3月30日開幕。門市以「咖啡茶屋」為設計靈感，將日本傳統建築與手作感完美融合，甚至還有超可愛的「限定招財貓」等著粉絲收藏。

▲▼京都星巴克。（圖／スターバックスコーヒージャパン株式会社提供）

▲店內空間。

▲▼京都星巴克。（圖／スターバックスコーヒージャパン株式会社提供）

▲星巴克 京都圓山公園菊之溪店1樓空間。

亮點一：百年公園裡的「咖啡茶屋」
「星巴克 京都圓山公園菊之溪店」座落於圓山公園內，該公園是京都最古老公園，周邊被各大知名神社佛寺環繞。星巴克此次選擇在園內著名的「藤棚」前方築起咖啡香，門市建築是一棟兩層樓的日本家屋，入口處掛上雅致的暖簾，搭配復古行燈，還沒進店就能感受到濃濃的京味。

▲▼京都星巴克。（圖／スターバックスコーヒージャパン株式会社提供）

▲店內空間分為茶室、餐廳與客廳區域。

亮點二：1樓賞藤架、B1彷彿走進京都人家
店內空間設計極具巧思，1樓特別設置了能近距離欣賞藤架美景的和室架高地板區，以及適合交流的中央大長桌。地下1樓則營造出「茶屋家族住家」的溫馨感，空間劃分為茶室、餐廳與客廳區域，可以一邊看著公園四季更迭的景致，一邊享受手作咖啡與甜點。

▲▼京都星巴克。（圖／スターバックスコーヒージャパン株式会社提供）

▲門市推出招財貓吊飾盲盒。

亮點三：超萌限定「招財貓吊飾盲盒」
除了空間迷人，星巴克也與「島田耕園人形工房」合作，以祇園的傳統習俗「福玉」為靈感，推出招財貓吊飾盲盒「JIMOTO Made HIGASHIYAMA『緣起物吊飾 招財貓土鈴 菊』」。

這款「菊貓」表現了曾自生於京都東山菊溪（菊谷川）周邊區域、姿態清麗的「菊溪菊」（Kikutani-giku），並採用了與該花卉相似的色調。吊飾採盲盒包裝，拆封後才知道是哪一款驚喜，適合當作帶回家的伴手禮

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 京都旅遊 日本旅遊 星巴克 美食雲 咖啡美食 亞洲旅遊

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