京都星巴克咖啡茶屋新開幕　抽招財貓吊飾盲盒、百年公園賞景　

▲星巴克首度進駐百年公園，打造咖啡茶屋。（圖／スターバックスコーヒージャパン株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

今年賞櫻季到京都又多一個新家點！星巴克宣布進駐日本國家級指定名勝「圓山公園」，打造全球首間座落於名勝公園內的「星巴克 京都圓山公園菊之溪店」，並於3月30日開幕。門市以「咖啡茶屋」為設計靈感，將日本傳統建築與手作感完美融合，甚至還有超可愛的「限定招財貓」等著粉絲收藏。

▲店內空間。

▲星巴克 京都圓山公園菊之溪店1樓空間。

亮點一：百年公園裡的「咖啡茶屋」

「星巴克 京都圓山公園菊之溪店」座落於圓山公園內，該公園是京都最古老公園，周邊被各大知名神社佛寺環繞。星巴克此次選擇在園內著名的「藤棚」前方築起咖啡香，門市建築是一棟兩層樓的日本家屋，入口處掛上雅致的暖簾，搭配復古行燈，還沒進店就能感受到濃濃的京味。

▲店內空間分為茶室、餐廳與客廳區域。

亮點二：1樓賞藤架、B1彷彿走進京都人家

店內空間設計極具巧思，1樓特別設置了能近距離欣賞藤架美景的和室架高地板區，以及適合交流的中央大長桌。地下1樓則營造出「茶屋家族住家」的溫馨感，空間劃分為茶室、餐廳與客廳區域，可以一邊看著公園四季更迭的景致，一邊享受手作咖啡與甜點。

▲門市推出招財貓吊飾盲盒。

亮點三：超萌限定「招財貓吊飾盲盒」

除了空間迷人，星巴克也與「島田耕園人形工房」合作，以祇園的傳統習俗「福玉」為靈感，推出招財貓吊飾盲盒「JIMOTO Made HIGASHIYAMA『緣起物吊飾 招財貓土鈴 菊』」。

這款「菊貓」表現了曾自生於京都東山菊溪（菊谷川）周邊區域、姿態清麗的「菊溪菊」（Kikutani-giku），並採用了與該花卉相似的色調。吊飾採盲盒包裝，拆封後才知道是哪一款驚喜，適合當作帶回家的伴手禮

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