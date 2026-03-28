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紫花盛開！北市賞錫葉藤　淡水三芝有紫藤花隧道

▲大安森林公園內的錫葉藤盛開，位於園區5號公廁南側。（圖／公園處提供）

▲大安森林公園內30公尺的棚架上，錫葉藤盛開如瀑布般傾瀉而下。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

雙北各地掀起紫色炫風！台北市公園處表示，大安森林公園內的錫葉藤目前盛開，民眾可把握花期前往；雙北多處紫藤花景點已陸續綻放，包括陽明山竹子湖頂湖小鎮餐廳、淡水與三芝等地，都能欣賞紫色花海。

▲大安森林公園內的錫葉藤盛開，位於園區5號公廁南側。（圖／公園處提供）

▲大安森林公園內的錫葉藤盛開，位於園區5號公廁南側。（圖／公園處提供）

公園處指出，大安森林公園內的錫葉藤位於園區5號公廁南側，全長約30公尺的棚架已被花序層層覆蓋，從淡紫到深紫色交織成垂掛花廊，營造立體且富層次的景觀。民眾漫步其間，不僅可近距離觀察細緻花形，也能感受花影與綠蔭交錯的自然氛圍，不妨趁清明連假盡早造訪。

公園處進一步說明，錫葉藤為馬鞭草科常綠蔓性植物，生長旺盛且具攀附特性，常應用於都市綠廊與立體綠化。其葉面帶有金屬光澤且觸感略為粗糙，花朵則呈星形、小巧密集，於春季綻放十分醒目。

▲3/28二號園區花況。（圖／翻攝自淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店））

▲頂湖小鎮餐廳今日花況，還可持續4天左右。（圖／翻攝自淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店））

除了市區公園，近郊同樣不乏賞花亮點。陽明山竹子湖的頂湖小鎮餐廳，花串垂落如瀑，搭配棚下用餐空間別具氛圍；淡水紫藤花園二號園區開放散客購票入園，上千株日本紫藤現已滿開，業者指出，雨後花況仍佳，這4天是花園最美時期，落花鋪地也形成夢幻「紫色地毯」。

▲三芝三和社區浪漫紫藤隧道。（圖／翻攝自新北市農業局-稼日蒔光）

▲三芝三和社區也有紫藤隧道。（圖／翻攝自新北市農業局-稼日蒔光）

此外，新北市農業局表示，三芝三和社區沿大坑溪也有迷人的紫色隧道，漫步其間，花香撲鼻，賞花之餘還可順遊在地市集，選購「初戀米香」和「洛神蘋果醋」等特色伴手禮。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 陽明山旅遊 竹子湖 大安森林公園 頂湖小鎮餐廳 三芝 淡水旅遊 紫藤花 錫葉藤

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