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珍煮丹、麻古茶坊買1送1！　手搖飲優惠整理

▲▼麻古茶坊「濃厚芋泥鮮奶」、「芋泥波波鮮奶2.0」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲手搖飲買1送1懶人包。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲祭出「買1送1」限時好康，麻古茶坊推人氣飲品「芋泥波波鮮奶2.0」，珍煮丹、CoCo則各有3款飲品可享優惠。

▲▼COMEBUY。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY指定6門市享飲品買1送1。（圖／COMEBUY提供）

●麻古茶坊
麻古茶坊至3月31日前於Uber Eats推「芋泥波波鮮奶2.0買1送1」，限中杯，買冰送冰、買熱送熱，不可混搭。詳細優惠內容依平台為主。

●COMEBUY
COMEBUY至4月6日前有「買1送1」限店優惠，周一至周四品項為「嗨神」與「雙Q奶茶」，周五至周日更換為「嗨神」與「玉荷冰綠」，每人單筆消費限購1組，每日限量100組。指定門市包括台中昌平、台中太平、台中西屯、沙鹿靜宜、鹿港復興及屏東林森共6店。

●珍煮丹
珍煮丹至4月7日前於Uber Eats推「琥珀雲頂紅」、「梅香檸綠」、「手熬黑糖冬瓜」同品項買1送1，最多買5送5。詳細優惠內容依平台為主。

●CoCo
CoCo至4月21日前於foodpanda推「粉角奶茶」、「紅柚香檸美式」、「28茉粉角輕乳茶」同品項買1送1。詳細優惠內容依平台為主。

●UG
UG將於3月28日開出2家新門市，內壢忠孝店至3月30日祭出「三窨十五茉純茶（L）」買1送1，宜蘭礁溪店至4月2日前「三窨十五茉UG奶茶」（L）買1送1。2門市優惠加碼，4月10日前消費就送品牌保冷袋1個，款式依現場供應為主。

此外，宜蘭礁溪店於4月3日至6日期間每天前100名，再享單筆消費滿100元送UU吸水杯墊1個。

內壢忠孝店地址：桃園市中壢區中原里忠孝路131號
宜蘭礁溪店地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路5段80號

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 買1送1

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