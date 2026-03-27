日本樂園今年必買4款爆米花桶　發光無敵星星、爆米花人超萌

▲日本環球影城超級瑪利歐任天堂世界園區迎來5周年，推出限定周邊。（圖／日本環球影城提供）

記者蔡玟君／綜合報導

許多台灣人到日本樂園玩必買的就是超可愛的造型爆米花桶。《ETtoday新聞雲》就整理出今年到日本樂園玩必買的超可愛爆米花桶亮點，從東京迪士尼海洋美出新高度的「冰藍漸層桶」，到日本環球影城會發光、自帶遊戲 BGM 的「無敵星星」2.0 版，每一款都吸睛度爆表，想收藏的你可要把握機會。

▲東京迪士尼海洋今年迎來開園25周年。（圖／記者蔡玟君攝）

東京 東京迪士尼海洋

東京迪士尼海洋今年適逢25周年，從4月15日起推出為期一整年的慶祝活動與周邊商品。今年慶典以能展現多樣海洋魅力激發而成的「歡騰藍」為主題色彩，並有「閃耀歡騰慶典」在地中海港灣登場。

▲東京迪士尼海洋25週年限定爆米花桶。（圖／翻攝自東京迪士尼海洋官網）

園方同時也推出一系列以「歡騰藍」為主題的周邊商品，包括可愛的爆米花桶。此次25周年限定的「Sparkling Jubilee」限定爆米花桶，桶身採用漸層的冰藍色調，並點綴著精緻的米奇、米妮等經典角色。頂蓋以碩大的鑽石切割造型組合成經典的米奇標誌，中央刻有醒目的「25」字樣，在光線照射下散發出如寶石般的華麗光澤。

桶身則印上東京迪士尼海洋經典的「地中海港灣」與「神秘島」地標，搭配身著藍色週年華服的角色們，彷彿將樂園的歡樂記憶全數珍藏其中。

▲▼日本樂高樂園現在有高達4.3公尺的樂高櫻花樹。（圖／業者提供）

名古屋 日本樂高樂園

日本樂高樂園為迎接櫻花季到來，正推出春季慶典，最具代表性的就是以88萬顆樂高積木打造高達4.3公尺的巨型「樂高櫻花樹」。櫻花樹下也設置全新拍照景點，遊客可與日本樂高樂園原創代表角色Buddy與Rebecca一起合影留念。

本次春季活動推出5項互動體驗，包含去年廣受好評的「樂高科技系列 飛馳遙控車」，可透過平板操控車輛在賽道上競速；裝滿繽紛積木的「巨大樂高積木池」，則讓孩子發揮創意，自由組合積木。

而現場展出的「樂高世界遺產模型」以樂高積木重現法國艾菲爾鐵塔、義大利比薩主教座堂廣場、埃及金字塔等6處世界遺產；另有春季限定的「迷你人偶交換」，只要攜帶欲交換的樂高迷你人偶，便能跟工作人員交換到每日數量限定的可愛動物造型配件。而三種難度選擇的「滑動拼圖」則適合親子一起腦力激盪，在遊戲中培養觀察力與邏輯思考能力。

▲數量限定的爆米花人爆米花桶已經開賣。（圖／日本樂高樂園提供©2026 The LEGO Group.）



同時，日本樂高樂園也推出超可愛「爆米花人爆米花桶」，樂高迷你人偶變成爆米花造型，身體則穿上裝爆米花的紙袋造型外衣，每次推出都掀起瘋搶，且數量有限，想收藏可要把握機會。

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▲▼日本環球影城超級瑪利歐任天堂世界園區迎來5周年。（圖／日本環球影城提供）

▲也有日本環球影城25周年史努比公車造型午餐盒。（圖／日本環球影城提供）

大阪 日本環球影城

日本環球影城今年迎接25周年，規劃「Discover U!!!」主題活動，園區推出多款限定商品，主打「把回憶帶回家」。其中討論度最高的周邊商品，就是以開園初期的史努比爆米花桶為靈感，將史努比駕駛校車、花生漫畫角色探頭的經典設計重新打造，從爆米花桶進化為日常可使用的午餐盒，兼具收藏與實用性。

同時，園內的「超級瑪利歐任天堂世界園區」今年迎來5周年，也推出限定周邊商品。其中最大亮點就是以《瑪利歐》經典道具「無敵星星」為設計，推出周年限定版本。爆米花桶會隨音樂發光閃爍，還能播放熟悉的遊戲BGM，讓人瞬間進入「無敵模式」，成為園區內最吸睛單品之一。

5周年期間也推出專屬互動活動「收集星星拿貼紙」，遊客可在園區內尋找散落的「超級星星」，並交給工作人員，即可獲得限定紀念貼紙。

▲史上最華麗的「miffy 慶生秀」將登場。（圖／豪斯登堡提供）

▲超可愛米飛兔「機長叔叔的冒險之旅」主題爆米花桶。（圖／豪斯登堡提供）

長崎 豪斯登堡

位於長崎的「豪斯登堡」宣布，為慶祝6月21日miffy生日及「Miffy 夢幻小鎮」開幕一周年，從5月29日起至6月28日舉辦為期一個月的「miffy 慶生月」，將有史上最華麗慶生秀、主題咖啡廳與全新周邊商品。

豪斯登堡表示，為慶祝miffy生日，史上最華麗的「miffy 慶生秀」屆時將有miffy與好友 melanie、boris 及 grunty 全員集合驚喜現身。最令粉絲期待的，莫過於穿著生日專屬「小花洋裝」造型的 miffy 將首度在豪斯登堡期間限定登場，與遊客近距離互動。

周邊商品方面，豪斯登堡推出多款「日本唯一」的限定設計，包含以氣球與繽紛彩帶為靈感的系列玩偶，甚至還有手拿氣球會隨之舞動的可愛款式。此外，園方更推出「機長叔叔的冒險之旅」主題爆米花桶，藍天白雲的桶身，在頂蓋則有開著飛機的米飛兔裝飾，可愛爆表，將於5月29日正式開賣。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）