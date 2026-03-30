優惠限時搶！南北義大利一次暢遊

文／七逗旅遊網 圖／ Shtterstock

義大利的形狀像隻長靴，若以中段飛機、搭配高速列車，就能輕鬆實現一次暢遊南北義大利的夢想。如參加指定旅行社團體遊程，每團前10名下訂，每人更可享有2,000元的減價優惠。

▲朝聖米蘭大教堂，再到艾曼紐十字拱廊瘋狂血拚。

米蘭是義大利的時尚重鎮，走在街頭，觸目所及皆是引領世界的時髦品味，令人目不暇給。然而，這份優雅深植於古典底蘊，巍峨的米蘭大教堂跨越數個世紀淬煉而成，上百座尖塔直指雲霄，訴說著不朽的經典。一旁的艾曼紐十字拱廊，是頂級精品的聚集地，也是米蘭最熱鬧的區域，展現著極致的優雅與繁華。

▲貢多拉遊船，是水都威尼斯最浪漫的體驗。

而當陽光灑在聖馬可廣場，水都威尼斯彷彿披上一層金紗。最浪漫的時刻，莫過於搭上貢多拉遊船，看著船夫輕搖著槳，穿梭在兩旁建築與拱橋運河之間。無論是嘆息橋前的深情一吻，或是巷弄間的草本香氣，每個轉角總能發現驚喜。

▲文藝復興發源地-佛羅倫斯，也是徐志摩筆下的「翡冷翠」。

佛羅倫斯被徐志摩賦予「翡冷翠」之名，是文藝復興最璀璨的發源地。整座城市宛如一座露天博物館，漫步在充滿文藝氣息的街道，看著中世紀的雕像與建築，彷彿能與歷史對話。此外，穿梭皮件精品店尋寶，也是此城漫步最即興的享受。

▲走在永恆之城羅馬，舉目皆是壯闊的史詩。

羅馬的美，在於它的永恆與不朽！站在巨大的圓形競技場底下，那份跨越千年的震撼感迎面而來。你也可效仿《羅馬假期》電影經典橋段，在許願池投下硬幣，或於西班牙台階啜飲一杯卡布奇諾。轉身踏入聖彼得大教堂，在大師們留下的彩石馬賽克與雕刻間，感受宗教與藝術交織出的神聖光輝。

▲絕美阿瑪菲海岸，是懸崖與地中海交織的詩篇。

沿著蜿蜒的阿瑪菲海岸前行，一側是湛藍的地中海，另一側是層層疊疊、傍著險峻崖壁而建的中世紀村莊。這裡沒有都市的匆忙，只有海風輕撫與錯落有致的繽紛房舍，彷彿與世隔絕的美景，深受藝術家、名人與皇室喜愛，令人心曠神怡。

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