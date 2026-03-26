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馬來西亞檳城新玩法　蟲鳴大地「生物螢光花園」、升旗山露營

▲藝術壁畫建築街區,蟲鳴大地Entopia,The Habitat Penang Hill,林祥雄美術館,檳城河航,檳城渡輪博物館,檳城歷史體驗館。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

▲檳城藝術壁畫建築街區。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

記者彭懷玉／台北報導

2026年適逢馬來西亞旅遊年，「台語也能通、美食多元且實惠」的檳城是台灣旅客喜愛的城市之一。檳城環球旅遊機構表示，台灣為檳城第四大國際客源市場，僅次於印尼、中國與新加坡；同時也公布多項全新旅遊亮點，包括夜間生態體驗「蟲鳴大地」、結合戲劇與餐飲的沉浸式「檳宴」，以及升旗山夜遊與露營等玩法，持續為市場注入新鮮感。

▲藝術壁畫建築街區,蟲鳴大地Entopia,The Habitat Penang Hill,林祥雄美術館,檳城河航,檳城渡輪博物館,檳城歷史體驗館。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

▲▼林祥雄美術館外觀酷似海龜，已成檳城打卡新亮點；漂浮的檳城渡輪博物館，乘載百年歷史與回憶。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

▲藝術壁畫建築街區,蟲鳴大地Entopia,The Habitat Penang Hill,林祥雄美術館,檳城河航,檳城渡輪博物館,檳城歷史體驗館。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

近年檳城觀光內容持續升級，新增多處景點與體驗，包括重新整建的葛尼灣海濱綠地、林祥雄美術館、檳城渡輪博物館、檳城河航，以及主打夜間生態的「蟲鳴大地」（Entopia）。此外，也推出檳城歷史體驗館與結合戲劇與料理的Umi Umi 檳宴沉浸式體驗，讓旅客從白天到夜晚都有不同玩法。

▲檳城環球旅遊機構來台推廣「2026馬來西亞旅遊年」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲檳州旅遊及創意經濟事務行政議員黃漢偉（左二）、檳城環球旅遊機構CEO黃茁原（左三）。（圖／記者彭懷玉攝）

檳城環球旅遊機構CEO黃茁原觀察，疫情過後，旅客旅遊型態更轉向「個人化」，並且更嚮往大自然景點。檳州旅遊及創意經濟事務行政議員黃漢偉補充，原有的蝴蝶公園已轉型為「蟲鳴大地」（Entopia），號稱打造「全世界首個生物螢光花園」，夜間在特殊光源照射下，昆蟲與蝴蝶呈現截然不同的視覺效果，特別受中小學生與自然愛好者青睞，每周四至日加開夜間時段（19:00-22:00），旅客最晚需在21:00前購票入園。

▲藝術壁畫建築街區,蟲鳴大地Entopia,The Habitat Penang Hill,林祥雄美術館,檳城河航,檳城渡輪博物館,檳城歷史體驗館。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

▲▼蟲鳴大地（Entopia）每周四至日開放夜間入園；升旗山纜車擁有全世界最陡的隧道軌道。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

▲藝術壁畫建築街區,蟲鳴大地Entopia,The Habitat Penang Hill,林祥雄美術館,檳城河航,檳城渡輪博物館,檳城歷史體驗館。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

另外，升旗山（Penang Hill）是檳城人氣景點之一，除了纜車擁有全世界最陡的隧道軌道，近期也推出夜間新體驗，除可與合格導遊報名參加導覽，在夜遊中觀察生態，甚至還能預約在山區露營，從夜晚靜謐到清晨日出，感受別於白天的自然魅力。

▲藝術壁畫建築街區,蟲鳴大地Entopia,The Habitat Penang Hill,林祥雄美術館,檳城河航,檳城渡輪博物館,檳城歷史體驗館。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

▲▼檳城河航探索熱帶雨林祕境；檳城歷史體驗館一秒穿越。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

▲藝術壁畫建築街區,蟲鳴大地Entopia,The Habitat Penang Hill,林祥雄美術館,檳城河航,檳城渡輪博物館,檳城歷史體驗館。（圖／檳城環球旅遊機構提供）

針對行程規劃，黃漢偉指出，檳城腹地不大、景點集中，市區至海邊車程約1小時內即可抵達。若停留5至7天，建議可分段住宿，部分時間入住市區飯店探索文化與美食，另安排海邊度假酒店，體驗海景與放鬆氛圍，一次旅程中同時享受城市文化與自然海景的雙重體驗。

關鍵字： 馬來西亞旅遊 國外特色 亞洲旅遊 東南亞旅遊 檳城旅遊

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