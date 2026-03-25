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嘉義最美希臘莊園「兒童連假4天免費入園」　再送爆米花

▲▼嘉義蓋婭莊園。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義蓋婭莊園。（圖／嘉義縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

兒童清明連假即將到來，嘉義蓋婭莊園宣布，4月3日至4月6日開放全民免費入園，兒童入園即可獲得爆米花一份，邀請民眾到嘉義走一趟。

嘉義蓋婭莊園又被譽為是「全台最美希臘莊園」，此次兒童清明連假期間連續4天開放免費入園，並規劃多項親子同樂內容，包括兒童入園即可獲得爆米花一份，憑門票還可免費體驗碰碰車設施，現場更安排魔術互動表演。

活動期間也推出「花精靈兒童限定DIY」系列課程，4天分別規劃不同主題，包括故事時光、烘焙體驗、春日創作及香氛手工皂製作，讓小朋友在遊玩之餘也能動手體驗。

▲▼ 高雄壽山動物園。（圖／業者提供）

▲高雄壽山動物園則推出兒童節連假12歲以下小朋友免費優惠。（圖／業者提供）

而高雄壽山動物園於兒童節連假期間（4/3～4/6）也推出優惠，12歲以下免費入園，並舉辦「壽山童話祭」系列活動，其中包括採現場報名之寫生著色比賽，歡迎學齡前兒童發揮創意。

園方補充，兒童連假期間除有入園優惠、壽Q家族人氣票選活動，園區餐飲也提供優惠方案。民眾只要與12歲以下兒童同行前往園區「光室咖啡」，點用任一主餐即招待限量麥克雞塊 1 份；至「啵得廚房」任點一套餐即享小熱狗加價購優惠；於「入入選物店」享指定飲品買一送一。

關鍵字： 嘉義旅遊 兒童節連假 蓋婭莊園 優惠快訊

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