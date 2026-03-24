屋馬燒肉創始店傳頂讓　去年5月進行改裝「已暫時停業10個月」

▲屋馬燒肉創始店傳頂讓。（圖／飛天璇）

記者黃士原／台北報導

屋馬是台中知名燒肉餐廳，最多擁有7家分店，其中創始店園邸店去年5月停業進行裝修，不過一直沒重新開幕消息，近期反而傳出頂讓消息，Google店家資訊也是顯示「暫停營業」。

2008年創立的屋馬燒肉，有台中最強燒肉美譽，是許多人到當地必吃餐廳之一，也是訂位困難餐廳。除了大份量燒肉、貼心的服務，不少網友認為作為副餐的「雞湯」以及「海鮮粥」更是一絕，還有人說「吃了好幾次，覺得本體就是海鮮粥吧」。

▲屋馬燒肉園邸店頂讓訊息。（圖／取自台中店面租售頂讓專區臉書粉專）

屋馬燒肉原本最多擁有7家分店，其中創始店園邸店去年5月停業進行裝修，目前僅有6家營業中。不過園邸店已暫停營業10個月，一直未有重新開幕消息，近期反而傳出頂讓消息，有網友在「台中店面租售頂讓專區」FB粉專發現該店面頂讓訊息，馬上引起網友討論，有人說「把園邸還我」、「園邸店最好吃」，也有說「去年裝潢到現在還沒弄好就大概知道了」。

雖然屋馬燒肉園邸店可能走入歷史，不過該集團仍持續擴張版圖，推出全新品牌「尚屋韓式烤肉」，將在4月進駐漢神洲際購物廣場。餐廳使用的肉品採用冷藏熟成工法，讓肉質展現最純粹的風味，而醬料則是韓國直送。

▲復活1年的「阿英海產粥」再傳熄燈，只營業到4/17。（圖／取自阿英海產粥臉書）

另外，北市科技大樓捷運站旁的排隊名店「阿英海產粥」，在台大後門經營超過10年，擁有許多忠實客人。不過老闆娘英姐因糖尿病併發症，2024年10月住進加護病房，因此無預警宣布歇業，讓不少老饕震驚又難過。後來小老闆決定接手，當年12月重新營運，並調整菜單與營業時間。

不過，隨著英姐病情好轉，去年11月出院，暫時住在台南有院子的老宅，為了方便照顧，小老闆決定把新北市的老房子賣了，回去台南歸仁陪她，日前公告只營業到4月17日，同時還寫到「有空回歸仁看我們」。