台南三井Outlet二期熱帶風設計　10公尺麒麟貓Niau超吸睛

▲台南三井Outlet二期正式開幕。（圖／三井不動產集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南三井Outlet第二期於今（20日）正式開幕，全新商場以「Tropical Alley」為設計概念，並新增50間店鋪，包括首次來台展店的日系母嬰品牌、大型超市、生活家電與美妝店等，打造成生活機能最強Outlet，同時台南人氣吉祥物「巷仔Niau」也於二期商場俏皮現身。

▲▼台南三井Outlet二期商場設計。

台南三井Outlet第二期商場設計融入台南特有自然元素，如鳳凰花的豔彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沉穩綠意等，同時每個樓層與一期商場均有連通道，方便旅客移動。

此次新增的50間店鋪亮點中，包括首次來台展店的日本知名母嬰品牌「西松屋」、日系精緻韓國料理「美菜莉」、支援在地生活所需之大型超市「LOPIA」、居家生活品牌大店「MUJI」、生活家電「集雅社」、「Panasonic」，以及生活型態大店「POYA寶雅」等。

隨著造訪台南的觀光客、商務人士，以及周邊居住人口增加，滿足大量的餐飲需求也是這次二期的招商重點。此次二期擴增了包含台南獨家的日系餐飲「pommesポムの樹」、「天吉屋」、知名連鎖餐飲旗下的「及水火鍋」等約10個餐飲品牌。

▲▼商場內外有人氣吉祥物「巷仔Niau」和高達10公尺的「麒麟尾Niau」展出。

其他尚有文創品牌「翡冷翠文創」、親子最愛「Toys"R"Us 玩具"反"斗城」等，加強家庭聚會、享受親子互動時光等多元化品牌進駐。

在親子娛樂設施方面，戶外區現有的樹塔廣場，已是近年許多顧客喜愛的親子休憩空間。本次二期擴建計畫也同步升級親子設施，打造全新亮點「生命之根」戶外遊戲場，讓親子同遊的機能更趨完整。

此外，台南人氣吉祥物「巷仔Niau」也將於二期商場俏皮現身；戶外區還有高達10公尺的「麒麟尾Niau」，一同歡慶二期商場全新開幕。

▲漢神洲際購物廣場開幕日確定了。（圖／翻攝漢神洲際購物廣場FB）

而南霸天漢神百貨在台中最新據點「漢神洲際購物廣場」，正式宣布將於4月10日對外開幕，賣場面積高達6.6萬坪，比台北南港 LaLaport 還要大，共有500個品牌進駐、150家全台首店，還有超級夯的「島語」吃到飽，大家準備逛起來啦！

台中迎來首座結合大型百貨與影城的指標性空間，定位為「跨界多元體驗新據點」的漢神洲際購物廣場，預計4月10日對外見客。官方表示匯集超過 500 個品牌進駐，其中約有 150 家品牌是屬於全台首店、台中獨家或是具有特色的旗艦店型。

主打精緻的美妝精品店風格，餐飲由超熱門吃到飽「島語」領軍，還有引進各式主題式特色餐廳。館內娛樂包括美麗新影城，也預計將在今年底正式營運，讓整體的娛樂休閒體驗更加完整。

空間規劃與設計感也是漢神洲際的一大特色，室內以開闊的挑空設計搭配玻璃穹頂，將自然採光引入商場中央，營造出明亮且具有層次感的購物環境。流線型的空間線條結合龍捲風造型藝術裝置，讓人在逛街時能感受到兼具美學與舒適的氛圍。

商場緊鄰 74 號快速道路，能快速串聯中彰投生活圈，成為大家日常生活中說走就走的便利去處。為了滿足開車族的停車需求，現場規劃了約6600 席停車位，包含2500席汽車位與4100席機車位，讓大家能全家一起來逛街。