探索廚房69折起！Buffet優惠一次看　十二廚4人同行1人免費

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房4/30前平日下午茶最低69折。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

搶攻春季餐飲與城市旅遊商機，飯店Buffet紛紛推出優惠活動，探索廚房午茶餐期祭出69折起優惠，十二廚4人同行1人免費，Garden Kitchen與台北遠東Café自助餐廳則祭出兒童免費。

台北寒舍艾美酒店探索廚房

台北寒舍艾美酒店探索廚房推出「探索食尚．午後饗宴」活動，即日起至4月30日，每周一至周四下午茶餐期，3人同行優惠價3600元、4人同行優惠價4200元，最低每人只要1050元，若以1390+10%計算，等於69折。餐檯供應新鮮生魚片壽司、以季節海味打造的海鮮吧、現煎鐵板海陸料理、燒烤佳餚、東西方經典熱菜，以及現做現烤披薩等。

▲十二廚平日午餐與下午茶4人同行1人免費。（圖／記者黃士原攝）

台北喜來登大飯店十二廚

十二廚4月30日前平日午餐及下午茶時段，推出4人同行1人免費優惠活動。目前餐廳正值春日和食饗宴主題餐檯，有特製醬汁燴煮入味的「牛肉壽喜燒」、刷上秘製醬汁的「蒲燒鰻魚飯」、以老母雞與豚骨慢燉的「鮑魚雞白湯拉麵」、飽含高湯旨味的「御選關東煮」。而海鮮區同步推出極致鮮甜的「松葉蟹」、「蔥花鮪魚大根飯卷」與「極品壽司盛合」。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen未滿12歲兒童，4月3日至4月6日午餐及下午茶時段免費吃。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店Garden Kitchen

台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「童樂時光」活動，4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可免費吃自助吧。

午間餐期再加碼贈送兒童造型糖果袋1個，超過20款繽紛糖果任選裝滿帶回家，更邀請深受小朋友喜愛的「氣球哥哥」帶來互動氣球表演，並設置趣味扭蛋機。官方社群同步推出抽獎活動，公開分享指定活動貼文並標記兩名好友，就有機會於連假期間攜全家最多兩位大人與兩位兒童免費至餐廳用餐。

▲台北遠東香格里拉遠東Café5月31日前的周一至周三，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，11歲以下孩童免費用餐。（圖／台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉遠東Café

台北遠東香格里拉遠東Café 5月31日前的周一至周三，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜4位孩童共餐。此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。