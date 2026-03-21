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文青遊新竹2天！逛120攤市集　住飯店吃東門市場美食、贈金工DIY

▲新竹市北大公園將於3月21日至22日舉辦「2026風之市／采風集」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市北大公園將於3月21日至22日舉辦「2026風之市／采風集」。（圖／新竹市政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春日安排一趟新竹文青小旅行，新竹市北大公園將於3月21日至22日舉辦「2026風之市／采風集」，集結約120個手作與藝術攤位，逛完了還能入住新竹老爺酒店，專案贈東門市場在地人氣小吃與甜點券；或到「敲敲金工」體驗手作DIY，為兩天一夜寫下充實句點。

「2026風之市／采風集」從陶藝、木作、金工到花藝、編織等多元創作一次呈現，打造戶外大型藝術聚落。現場還有音樂演出與地景藝術，讓民眾在春日暖陽下，一邊逛市集、一邊感受工藝溫度。

此次活動也邀請多位「台灣工藝之家」職人與在地藝文團體參與，展現新竹深厚的創作能量。文化局同步串聯新竹市美術館推出互動活動，民眾可憑市集卡片蓋章兌換限量好禮，或透過打卡、填問卷獲得畫冊，讓市集與藝文場館形成一條完整的春日藝文路線。

▲新竹遊程安排。（圖／新竹老爺酒店提供）

▲新竹老爺酒店雅緻客房。（圖／新竹老爺酒店提供，下同）

除了市集活動，想多體驗風城的美妙和底蘊，新竹老爺酒店即日起推出「漫步東門」住房專案，每房4,568元起，即日起至5月31日開放訂房。

▲新竹遊程安排。（圖／新竹老爺酒店提供）

▲▼位於東門市場二樓的漁鄉甜不辣，提供冷氣空調；傳承三代魚漿製作技藝，堅持每日新鮮製作，口感彈牙鮮甜。

▲新竹遊程安排。（圖／新竹老爺酒店提供）

創立於1900年的東門市場，曾是全台規模最大的公有零售市場之一，承載著新竹逾百年的城市記憶。近年在青年創業與空間活化推動下，逐步轉型為融合傳統市場文化與多元餐飲的特色聚落。白天仍保有濃厚的人情味與生活氣息，夜晚則匯聚台、日、韓、泰等異國料理與餐酒文化，華麗轉身為新竹最具話題性的「市場不夜城」。

▲新竹遊程安排。（圖／新竹老爺酒店提供）

▲擁有新竹最強布丁封號的艾比兒甜點，滑嫩細緻的口感搭配焦糖香氣是其特色。

專案行程提供兩種選擇，其一為市場美食巡禮，可憑券品嚐東門市場「漁香甜不辣」與「艾比兒甜點」在地人氣小吃與甜點；其二為「敲敲金工體驗手作DIY」，專案可免費兌換鑰匙圈DIY體驗一份，在敲打中留下專屬紀念品。

▲新竹遊程安排。（圖／新竹老爺酒店提供）

▲敲敲金工結合手工飾品販售與金工體驗教學，提供戒指、情侶對戒與銀飾創作課程，專案可兌換鑰匙圈DIY體驗一份。

此外，昭和時期建築「新州屋」曾是新竹最時髦的百貨公司，如今由鴻梅文創品牌「或者」團隊重新營運，透過空間再生與文化策展，打造融合閱讀、設計選品與生活美學的「城市客廳」。入住專案旅客持券前往新州屋一、二樓消費可享9折優惠，感受老建築再生的生活美學空間。

▲新竹遊程安排。（圖／新竹老爺酒店提供）

▲▼新州屋曾是新竹最時髦的百貨公司，在日治時期珠寶、銀樓聚集；透過空間再生打造融合閱讀、設計選品與生活美學的場域。

▲新竹遊程安排。（圖／新竹老爺酒店提供）

若偏好藝文深度體驗，也可安排至新竹市美術館欣賞故宮數位展，其中，「故宮AI藝廊」透過生成式AI與8K影像技術，重新詮釋經典文物，沉浸式觀展體驗為城市旅行增添不同視野。

▲新竹遊程安排。（圖／新竹老爺酒店提供）

▲新竹美術館《故宮 X 新竹數位特展》結合數位互動與科技藝術，重現新竹「書畫巢窟」的歷史底蘊與榮景。

另外，鄰近陽明交通大學、清華大學的「和選旅」，是新竹市唯一每房型皆有獨立陽台、獨立空調和浴缸的飯店，以商務客占七成，步行至新竹八景之一的陽明交大竹湖僅需5分鐘。

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼和選旅鄰近陽明交通大學，是新竹市唯一每房型皆有獨立陽台、獨立空調和浴缸的飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

「和選旅」全館共規劃173間客房，分布於9至15樓，其中8坪大的標準房占了70間；另有24間12坪大的豪華客房，採無隔間設計，配備乾濕分離浴室和蛋形浴缸。所有房型皆配備免治馬桶，以及獨立陽台和空調，推開陽台便能眺望新竹市日夜交織的景色。

關鍵字： 新竹旅遊 北大公園 2026風之市／采風集 新竹老爺酒店 東門市場

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