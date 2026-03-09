日本深度遊攻略！G先生開箱飛驒古川慢旅　靠「樂天旅遊」爽住百年旅館再領四重優惠

▲YouTuber「G先生的日本旅居生活vlog」近日造訪岐阜縣飛驒地區，分享慢活玩法與訂房省錢密技。（圖／翻攝自YT影片，下同）

冬天的日本飛驒地區，宛如一片被銀白雪花覆蓋的童話世界。人氣YouTuber「G先生的日本旅居生活vlog」近期踏上一段充滿療癒感的飛驒之旅，帶領大家走進如電影場景般的雪國街道。除了美不勝收的冬日景色，最引發熱議的就是他在行程中揭露的訂房神技，強調使用日本在地第一平台「樂天旅遊」訂房，多重優惠不僅結帳價格比Google Map或比價網站還低，也讓高品質的日本之旅變得超級划算！

雪國公路之旅啟程！靜謐的古川壱之町散步

旅程從被大雪覆蓋的公路拉開序幕，沿途窗外盡是壯闊的銀白世界，路邊深厚的積雪讓人深刻感受到冬日氣息。來到飛驒古川的第一站，G先生先在「壱之町」老街悠閒散策，相比熱鬧的高山老街，這裡「觀光味」沒那麼重，更能體驗當地居民的生活節奏。漫步在石板路上，看著兩側古老的木造建築與酒藏，在冬雪襯托下更顯清冷幽靜。

中午時分，G先生走進老街上的在地名店「岡田屋」，品嚐熱騰騰的現烤牛肉串與充滿溫度的特色麵食；坐在溫馨的店內看著窗外雪景，這種慢節奏的旅遊氛圍，讓人能靜下心來細細品味當下的療癒時光。

開箱「八三館」百年底蘊！極致日式款待與驚艷會席料理

這趟旅程的重頭戲是G先生入住位於飛驒古川、擁有百年歷史的知名溫泉旅館「八三館」；這間旅館被登錄為有形文化財，一踏入館內，溫潤的木質長廊與充滿歲月痕跡的建築細節，展現出濃厚的人文底蘊。客房內精緻的和風空間令人放鬆，而在寒冷的冬日裡，泡入能欣賞雪景的室外露天溫泉，身心靈更是得到了徹底的釋放。

傍晚換上浴衣，享用旅館準備的精緻會席料理，從層次豐富的前菜、新鮮生魚片到最受期待的飛驒牛陶板燒，每一口都能感受到在地食材的鮮美。隔日清晨，更有份量感十足、包含在地野菜與熱騰騰味噌湯的日式早餐，為第二天的行程補足充沛體力。

深入在地匠人魂！古川祭會館與白壁土藏街散策

除了美食與住宿，古川的在地文化同樣引人入勝。G先生造訪「古川祭會館」可以近距離觀賞巨大的祭典屋台，並透過互動裝置了解在地歷史；隨後前往「飛驒匠文化館」，見證完全不用釘子的榫接技術，甚至能親自動手嘗試拼湊木頭模型，感受飛驒匠人傳承千年的精湛工藝。

而在古川最具代表性的「白壁土藏」街，白色牆面與黑色木樑在白雪應襯下顯得格外分明，構成了一幅絕美畫卷。雖然冬日渠道裡的錦鯉已移往他處避寒，但雪地與老建築構成的強烈對比，依然是飛驒古川最經典、絕對必訪的視覺饗宴。

飛驒之里探險！銀白世界裡的傳統建築美學

行程第二天G先生來到高山熱門景點「飛驒之里」民俗村，這裡集結了多棟從各地遷移而來的傳統合掌造與建築。在深厚的積雪中穿梭於各個民宅，開箱室內的古老地爐與生活器具，彷彿穿越時空，深入體驗古代日本人在雪國生活的智慧。這場旅程不僅是視覺的享受，更讓心靈得到了充分的療癒。

訂房神操作！樂天旅遊「最終價」省錢祕辛大公開

這趟高品質之旅能玩得如此盡興，關鍵就在於訂房平台的選擇。G先生預訂時特別選擇了「Rakuten樂天旅遊」，這是日本第一的訂房平台，品牌信譽有保證，且收錄了數萬間飯店，從豪華渡假村、百年溫泉旅館到連鎖飯店應有盡有。

除了全中文介面操作直覺，資深玩家最推崇的就是其獨有的「四重優惠」機制。在預訂時可以同步疊加：（1）飯店提供的專屬折扣、（2）平台優惠券：訂房包含的餐食、票券、體驗活動等都可跟著一起打折、（3）樂天點數回饋：1%點數回饋，可用於下次日本之旅及集團其他服務，如樂天市場、Kobo，以及（4）指定信用卡加碼折扣。G先生在影片中特別強調，訂房時一定要點到結帳的最後一頁，因為最終顯示的價格往往會比在GoogleMap或其他比價網上看到的標價還要低很多；省下的預算剛好可以多吃好幾串飛驒牛，CP值超高！

限時促銷：SUPERSALE85折起加碼好友禮！

想要規劃一場像G先生一樣的深度日本雪國之旅嗎？現在正是出手的好時機！樂天旅遊正推出年度最強檔促銷活動：

SUPERSALE限時搶購：即日起至3月23日，指定住宿方案直接享85折起，且可與原房價折扣同步併用。

LINE好友專屬加碼：即日起至6月30日，加入「Rakuten樂天旅遊」官方LINE帳號，就能再領取專屬9折優惠券。

新會員福利：首次註冊的用戶還能額外領取95折折扣券，讓首趟旅程就省在起跑點。

別再只會用一般比價網站了！下一趟日本行，為了確保能搶到最即時的飯店空房與隱藏折扣，趕快下載「Rakuten樂天旅遊」官方APP，透過APP隨時隨地領券比價，說不定能用更划算的價格，住到你夢寐以求的質感旅館！