雄獅旅行社1團在杜拜「旅客均安」　可樂：歐洲團返台延誤

伊朗疑似報復美國與以色列空襲，昨天回擊杜拜機場，導致機場關閉，多個往返台灣班次受影響。國內旅行社掌握，目前雄獅旅遊有一團正在當地，旅客均安，可樂旅遊則將取消原訂搭乘阿聯酋航空出發的團體行程，並依規定辦理退費。

雄獅旅遊表示，針對美伊戰爭情勢影響，已成立專案小組，全面掌握團體旅遊動態。目前統計至3月2日，有1團於杜拜行程中，所有團員均安；另有歐洲線及亞非線約300人行程受到不同程度影響，將依最新局勢變化及航班營運狀況，彈性調整轉機安排或行程內容，確保旅客安全與權益。

可樂旅遊表示，因中東地區領空關閉影響，部分自歐洲經杜拜返台團體旅客航班取消，影響人數逾百人，行程將延後返台，已協助安排歐洲當地住宿並持續調整後續航班，以旅客安全與權益為優先。另原訂搭乘阿聯酋航空出發團體因航班取消，行程同步取消，後續將依相關規定辦理退費。

五福旅遊表示，目前無團體滯留當地，但已停售近期阿聯酋航空及阿提哈德航空轉機商品，影響範圍持續觀察中。

旅天下表示，針對近期國際情勢變化及部分航空公司航班異動，旅天下密切關注並採取應對措施。目前旅天下在歐洲及杜拜的團體旅遊，整體而言受影響程度有限。主要原因在於目前出發團體大多仍在歐洲進行行程中，暫未受到直接影響，而部分前往歐洲、埃及或印度的團體正好在戰爭爆發期間並未遇到是由搭乘阿聯酋航空班次出入的問題，而是搭乘其他航司，因此阿聯酋航空（EK）的航班取消對本公司團體影響範圍不大。

目前在外團體，領隊皆未通報異常狀況。不過，有一團於2月24日已出發前往杜拜，並預計於3月2日回程的團體，可能將受到當地情勢影響而需有班機調動。對於此類受影響的團體，旅天下將積極關注航空公司最新動態消息並協助處理，確保旅客權益。

針對即將出發且使用阿聯酋航空的團體行程，將依據航空公司最新公告進行滾動式調整。尚未出發的團體，若航空公司確定宣布停航或停飛，旅天下將會取消該團體行程，並依相關規定辦理後續事宜。

已在當地但回程受影響的團體，將協調航空公司是否能提供替代機位安排。若航空公司無法提供替代方案，將主動協助旅客預訂其他航空公司的回程機票，因此產生額外的費用，將由旅天下全數吸收，以保障旅客順利返國。