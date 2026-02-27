ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中　戶外座位區最大亮點

▲米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中。（圖／心潮飯店提供）

▲米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中。（圖／心潮飯店提供）

記者黃士原／台北報導

連2年獲得「米其林必比登推介」的心潮飯店，全台第2家分店插旗台中新光三越，明天正式開幕，餐廳以新藝術時期的歐式莊園作為時空背景，融合心潮飯店既有的台式語彙，從空間設計、菜色研發到調酒風味，皆為台中量身打造。

台中心潮飯店空間延續品牌風格，以裝飾風藝術Art Deco為靈感，轉譯台灣在地視覺符號，完美揉合台洋文化的設計語彙。深綠與木紋牆面搭配印花座椅，金屬與鏡面幾何、花曲柳木飾板、大理石鑲嵌、手工磁磚拼花點綴其中，展現復古華麗與現代時髦兼具的新派浮華。

▲米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中。（圖／心潮飯店提供）

▲戶外座位區是台中心潮飯店一大亮點。

戶外座位區是台中心潮飯店一大亮點，景觀由台中創意植栽品牌「酉5PM TWCAUDEX」設計，自然採光下，珍稀旱生與觀葉植栽交錯，將自然綠意引入餐廳空間，打造一座充滿異域風情的都市綠洲。

▲米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中。（圖／心潮飯店提供）

▲鵝胸銀芽炒飯（左）、酥蛋秘製滷肉（右）。

除了招牌菜色外，心潮飯店更特別研發多道台中限定料理。「鵝胸銀芽炒飯」將招牌炒飯與鵝肉飯結合，大火快炒鵝肉丁、油蔥酥、銀芽、韭菜，鋪上粉嫩多汁的鹽水鵝胸，與獨家調製的鵝油辣醬，濃郁辛香、層次豐富。「酥蛋秘製滷肉」選用肥瘦相間的五花肉，以秘製滷汁細火燉煮，搭配酥炸半熟蛋，濃稠蛋黃與軟嫩滷肉相融的美妙滋味，令人無法抗拒。

▲米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中。（圖／心潮飯店提供）

▲爆炒鵝心肝（左）、炙燒生鮪魚（右）。

此外包括「爆炒鵝心肝」、「香辣冷拌臭豆腐鴨血」及「炙燒生鮪魚」等，皆以台中味覺記憶為料理發想，將在地飲食融入菜色之中，展現熟悉卻驚喜的台菜新風味。

▲島語進軍台南南紡購物中心，上圖為桃園店餐檯。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼台中之後，有最難訂位Buffet稱號的「島語自助餐廳」今年規劃進軍台南，臉書粉專「台南式」透露將落腳南紡購物中心A1館5樓，在人力銀行上也看得到徵才資訊。

島語是漢來美食2023年推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

關鍵字： 美食雲 米其林必比登 餐酒館 心潮飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

推薦閱讀

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

高雄直飛航線大爆發！韓國賞櫻免2萬

高雄直飛航線大爆發！韓國賞櫻免2萬

茶之魔手簡體字看板惹議　總公司回應

茶之魔手簡體字看板惹議　總公司回應

大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

永和低調烘豆工作室！Google評分4.7顆星

永和低調烘豆工作室！Google評分4.7顆星

北海岸春日美景「老梅石槽」轉綠5成

北海岸春日美景「老梅石槽」轉綠5成

桃園藝文特區低調選物店咖啡！

桃園藝文特區低調選物店咖啡！

西門展區「8米Baby Molly主燈」點亮

西門展區「8米Baby Molly主燈」點亮

米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中

米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中

手搖飲連假優惠懶人包　UG買1送1、CoCo兩杯99元

手搖飲連假優惠懶人包　UG買1送1、CoCo兩杯99元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

島語自助餐廳進軍台南

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場

鶯歌美食一日遊必吃清單！

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

礁溪24小時不打烊美人湯！

熱門行程

最新新聞更多

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

高雄直飛航線大爆發！韓國賞櫻免2萬

茶之魔手簡體字看板惹議　總公司回應

大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

永和低調烘豆工作室！Google評分4.7顆星

北海岸春日美景「老梅石槽」轉綠5成

桃園藝文特區低調選物店咖啡！

西門展區「8米Baby Molly主燈」點亮

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366