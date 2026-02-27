米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中　戶外座位區最大亮點

▲米其林必比登餐酒館「心潮飯店」插旗台中。（圖／心潮飯店提供）

記者黃士原／台北報導

連2年獲得「米其林必比登推介」的心潮飯店，全台第2家分店插旗台中新光三越，明天正式開幕，餐廳以新藝術時期的歐式莊園作為時空背景，融合心潮飯店既有的台式語彙，從空間設計、菜色研發到調酒風味，皆為台中量身打造。

台中心潮飯店空間延續品牌風格，以裝飾風藝術Art Deco為靈感，轉譯台灣在地視覺符號，完美揉合台洋文化的設計語彙。深綠與木紋牆面搭配印花座椅，金屬與鏡面幾何、花曲柳木飾板、大理石鑲嵌、手工磁磚拼花點綴其中，展現復古華麗與現代時髦兼具的新派浮華。

▲戶外座位區是台中心潮飯店一大亮點。

戶外座位區是台中心潮飯店一大亮點，景觀由台中創意植栽品牌「酉5PM TWCAUDEX」設計，自然採光下，珍稀旱生與觀葉植栽交錯，將自然綠意引入餐廳空間，打造一座充滿異域風情的都市綠洲。

▲鵝胸銀芽炒飯（左）、酥蛋秘製滷肉（右）。



除了招牌菜色外，心潮飯店更特別研發多道台中限定料理。「鵝胸銀芽炒飯」將招牌炒飯與鵝肉飯結合，大火快炒鵝肉丁、油蔥酥、銀芽、韭菜，鋪上粉嫩多汁的鹽水鵝胸，與獨家調製的鵝油辣醬，濃郁辛香、層次豐富。「酥蛋秘製滷肉」選用肥瘦相間的五花肉，以秘製滷汁細火燉煮，搭配酥炸半熟蛋，濃稠蛋黃與軟嫩滷肉相融的美妙滋味，令人無法抗拒。

▲爆炒鵝心肝（左）、炙燒生鮪魚（右）。



此外包括「爆炒鵝心肝」、「香辣冷拌臭豆腐鴨血」及「炙燒生鮪魚」等，皆以台中味覺記憶為料理發想，將在地飲食融入菜色之中，展現熟悉卻驚喜的台菜新風味。

▲島語進軍台南南紡購物中心，上圖為桃園店餐檯。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼台中之後，有最難訂位Buffet稱號的「島語自助餐廳」今年規劃進軍台南，臉書粉專「台南式」透露將落腳南紡購物中心A1館5樓，在人力銀行上也看得到徵才資訊。

島語是漢來美食2023年推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。