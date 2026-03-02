華航直飛每週5班　在廣島遇見初夏最有感的3大祭典

文／七逗旅遊網 圖／廣島縣觀光聯盟

初夏的廣島，空氣裡多了一點花香與節慶的悸動，街道變成舞台，公園化身花園，神社前後湧入穿著浴衣的人潮；從玫瑰盛放的福山、熱鬧繽紛的稻荷參大祭，到象徵和平與希望的廣島花節，三大祭典在5、6月輪番登場，讓廣島的初夏芬芳又熱鬧。

華航每週 5 班直飛廣島，抵達後，無論是透過廣島機場直通設施，輕鬆租車自駕；或選搭機場巴士8條路線，前往廣島各地都極為便利。現在就陪你飛日本迎初夏、瘋祭典！

▲福山市以玫瑰為市花，被譽為「玫瑰之城」。

福山市內約有100萬株玫瑰，花香早已融入居民的日常生活；每年5月的福山玫瑰祭，更是一年之中最優雅的時刻。綠町公園、玫瑰公園一帶，成千上萬朵玫瑰同時綻放，色彩層層堆疊，走進去彷彿被花海包圍；除了賞花，還能看到玫瑰遊行、切花競賽與主題市集。往中央公園與市中心商店街走，也有街頭表演、美食攤位與體驗活動，有人拍照、有人散步、有人吃東西、玩活動，氣氛悠閒愜意，輕鬆就能消磨一整天。

【福山玫瑰祭】

日期：2026年5月16日－17日

地點：福山市玫瑰公園、綠町公園、中央公園等

▲穿浴衣參加稻荷參大祭，喜迎夏天的來臨。

稻荷參大祭是廣島三大祭典之一，每年6月第一個星期五、六、日共3天，在廣島市的圓隆寺舉行。祭典期間，除了公開御神體、舉行各種法會儀式外，也以日本初夏最早穿浴衣而聞名，許多人會特地換上浴衣前來參拜、逛街，市內同步舉辦「穿浴衣來吧祭」，有以浴衣為主題的舞蹈、時尚秀等活動，走在路上，燈籠高掛、涼風輕吹，整個街區像一場大型派對，也悄悄向人宣告：夏天真的來了。

【稻荷參大祭】

日期：2026年6月5日－7日

地點：廣島市圓隆寺、中央通等市中心一帶

▲和平紀念公園內的巨型花塔，以鮮花裝飾，每年呈現不同的風貌。

廣島花節每年於五月黃金周舉行，為期3天，活動以平和大通與和平紀念公園為主要會場，每年吸引約160萬人參觀，是廣島規模最大的年度盛事之一。華麗的花車、市民參與的花之綜合遊行，以及充滿活力的傳統舞蹈表演KINSAI YOSAKOI，讓街道化身繽紛的慶典現場。沿途多座舞台接連上演歌唱、舞蹈與表演，熱鬧卻不喧嘩。在花海與歌舞之中，廣島用最溫柔的方式，將和平與希望，靜靜傳遞給每一位走進城市的人。

【廣島花節】

日期：2026年5月3日-5日

地點：廣島市平和大通、和平紀念公園等

▲花之綜合遊行是廣島花節的重頭戲。

