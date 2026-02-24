ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

【廣編】2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

【廣編特輯】

圖、文／菲律賓觀光部 台灣分處提供

菲律賓在2025年的台灣市場表現亮眼，年度台灣入境旅客數成長6.32%，顯示在經歷了競爭激烈且具挑戰性的年中階段後，市場正強勢復甦。

根據菲律賓移民局（Philippine Bureau of Immigration）的官方數據，2025年台灣入境人數達到213,928人次，高於2024年的201,203人次。此成長反映了交通便利性提升、航線復飛所帶動的曝光效益，結合持續性的目的地宣傳，將逐步產生長期且穩定的累積效應，進一步鞏固了台灣作為菲律賓在東北亞核心客源市場的地位。

這波反彈是在高度競爭的區域旅遊環境中突破的。2025年台灣整體出境旅遊市場成長了12.43%，其中日本、大中華地區、韓國、越南和泰國等目的地持續主導出境流量。在這種背景下，根據中華民國交通部的數據，菲律賓在台灣出境目的地中排名第9。此排名體現了市場的挑戰與機會。菲律賓觀光部台灣分處處長Chriselle May S. Yambao表示：「6.32%的增長反映了在亞洲旅遊市場高度競爭的一年後，台灣旅客穩步重返菲律賓。這證實了我們的市場基本面依然穩健，且對菲律賓旅遊的需求持續具備韌性。」

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32% （圖／菲律賓觀光部 台灣分處提供）

免簽待遇與交通便利性提升驅動復甦
支持菲律賓在台灣市場表現提升的關鍵因素，是持續實施的台灣旅客免簽證入境政策，這降低了旅遊門檻，並增強了菲律賓在短期休閒、郵輪及獎勵旅遊方面的競爭力。

這項政策優勢與全年增加的航空運能相輔相成。2025年定期航班與包機的航線及班次均有所擴大，使航空公司能靈活應對季節性需求，也讓旅客在規劃行程時更具彈性。

同時，菲律賓強化了在區域郵輪領域的地位。新郵輪行程的推出，包括麗星郵輪「探索星號」經高雄航行，擴大了進入菲律賓港口的管道，並向台灣旅客介紹了傳統門戶以外的旅遊方式。這些發展有助於旅遊產品多樣化，並支持了下半年的需求復甦。處長補充道：「交通便利性與旅遊門檻降低是這次復甦的主要支柱。隨著更多航班、更多郵輪選項及免簽待遇，前往菲律賓旅遊對台灣訪客來說變得更便利且具吸引力。」

區域競爭下的持續推廣
雖然2025年年中因區域競爭加劇導致入境人數較趨緩，但菲律賓透過一系列強化的推廣活動、業界媒合及市場計畫，在台灣維持了持續的目的地曝光，旨在維持認知與信心。

這些努力側重於將菲律賓定位為安全、便利且具價值驅動的目的地，而非僅止於短期的價格競爭。隨著區域旅遊常態化及運能在年底前改善，這些持續性的耕耘成功帶動了訂單動能。

多元旅遊產品吸引台灣旅客
菲律賓的復甦亦得益於其提供多元旅遊體驗的能力，這些體驗符合演變中的台灣遊客偏好。2025年台灣旅客持續對以下項目展現濃厚興趣：
• 海灘與島嶼目的地：包括長灘島、巴拉望與宿霧
• 潛水與海洋體驗：菲律賓在該領域保持全球競爭力
• 郵輪旅遊：提供便捷、短程選擇的新港口與行程
• MICE與團體旅遊：受益於不斷改善的交通連結性
• 英語為第二語言（ESL）課程：這是一個利基但穩定的長期驅動力
這種多元化的產品組合有助於緩衝不同市場細分的波動，並使市場在年底前復甦得更加平衡。

持續成長釋放市場穩定信號
雖然中華民國交通部的出境數據顯示台灣赴菲旅客量高於菲律賓當局記錄的入境數據，但兩份數據均指向相同的結論：台灣與菲律賓之間的旅遊需求正處於穩定上升的軌道上。

根據菲律賓移民局數據，按國籍入境人數計算，台灣被列為第8大客源市場，確認了其對菲律賓觀光業持續的重要性。

出境與入境數據間的差異反映了國際旅遊統計中的標準變異，包括數據收集點、旅客分類及旅行時間的差異。兩份數據一致呈現的是正向的成長趨勢與重燃的市場信心。

展望未來
菲律賓帶著信心與樂觀的態度進入2026年台灣市場。憑藉免簽待遇、海空連結的改善以及日益豐富的目的地和體驗，菲律賓已做好充分準備，在2025年的復甦基礎上持續擴張。

隨著區域旅遊持續演變，菲律賓將繼續致力於提供結合文化、自然與熱情款待的深度體驗，這正符合菲律賓的旅遊品牌精神：「Love the Philippines」。

編者註記：
• 菲律賓移民局（BI）數據：紀錄的是基於入境通關的實際國籍入境人數。
• 中華民國交通部（MOTC）數據：紀錄的是基於出發點的台灣籍旅客出境人數。
• 數據差異：入境與出境數據間的差異屬國際旅遊統計的正常現象，不影響整體趨勢分析。

菲律賓觀光部 台灣分處

關鍵字： 菲律賓 菲律賓旅遊 菲律賓觀光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【像在撥貓砂XD】賓士貓聞咖啡味道！毛毛手在杯子附近狂挖

推薦閱讀

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

春節海運疏運成長1成　航港局即時啟動海空聯防機制成效顯著

春節海運疏運成長1成　航港局即時啟動海空聯防機制成效顯著

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

福岡版龍貓世界！灌木叢交織出神秘隧道

福岡版龍貓世界！灌木叢交織出神秘隧道

228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

台北4大「山林親水步道」懶人包

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

獨／台南35年林家肉燥飯復活

熱門行程

最新新聞更多

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

春節海運疏運成長1成　航港局即時啟動海空聯防機制成效顯著

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366