獨／台南35年「林家肉燥飯」今起復活開賣　每碗漲價5元

▲安南區林家肉燥飯。（圖／取自黃偉哲臉書）

▲台南林家肉燥飯復活。（圖／取自黃偉哲臉書）

記者黃士原／台北報導

台南35年林家肉燥飯去年12月熄燈，引起許多老顧客不捨。不過，業者宣布今日（大年初七）正式回歸，因為人手有限，部分品項停售，菜單價格也有調漲，招牌肉燥飯每碗貴5元。

林家肉燥飯位於台南市安南區安和路，開業已有35年，是不少台南人的兒時記憶，總統賴清德曾是座上賓，也是台南市長黃偉哲推薦名單，店內招牌就是一碗只要10元（內用小碗）的肉燥飯。不過老老闆去年11月動手術，由於年邁身體需要休養，忍痛決定在12月退休，同時也宣告這家店「下台一鞠躬」。

▲復活後的林家肉燥飯漲價了。（圖／取自林家肉燥飯臉書）

▲復活後的林家肉燥飯漲價了。（圖／取自林家肉燥飯臉書）

不過熄燈2個多月後，林家肉燥飯今年除夕在臉書發文表示，「原本有許多未來規劃，加上現況的種種因素考量，少年老闆和林老目協調後決定，大年初七（今日）正式回歸」。不過由於人手有限，中午便當菜色、鮮魚湯、鮮魚粥、小卷湯、乾小卷停售。

菜單品項價格也有調漲，招牌肉燥飯每碗貴5元，外帶小碗從20元漲到25元、大碗從30元漲到35元；內用小碗從10元漲到15元、大碗從20元漲到25元。湯品與粥類，除了魚丸湯、貢丸湯維持原價25元，其他都漲10元。

▲肥前屋復活。（圖／讀者Eli提供）

另外，台北市經營超過40年的「肥前屋」去年6月歇業，讓許多老顧客感到不捨。有民眾日前發現，原址不但重新裝潢，還掛上紅布條寫著「肥前屋肥來了！3月與大家重新見面。」

位於台北市條通商圈的肥前屋，在當地經營已超過40年，過去曾被列為「台北四大鰻魚飯」，店內的美食廣受顧客青睞，更是老台北人的回憶。去年6月底肥前屋無預警歇業，讓許多網友感到不捨，根據當時媒體報導，原因是老闆年紀大了、覺得該退休。

