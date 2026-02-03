SJ始源品嚐「人生Top5甜點」錯過航班　中山區精品咖啡館曝

▲Fika Fika SHIU XIANG 2024年開幕。（圖／Fika Fika SHIU XIANG提供）

記者黃士原／台北報導

南韓人氣團體Super Junior成員始源愛店再增一家，他昨日快閃台灣向大S的雕像獻花致意，不過後來他發文表示，因為在一家店享受咖啡與甜點而錯過原定班機，這家就是2024年才開幕的Fika Fika SHIU XIANG。

南韓人氣團體Super Junior成員始源昨日前往金寶山向大S的雕像獻花致意，儀式結束後再搭機離台，後來他在X（Twitter）上發文表示，昨天錯過班機，但多虧了粉絲們的幫助，才能立刻搭上下一班航班，同時也解釋趕不上飛機的原因，原來是在一家店品嚐他至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點。

▲Fika Fika SHIU XIANG定位為「新精品咖啡館」。（圖／Fika Fika SHIU XIANG提供）

這家被始源稱讚的咖啡店就是Fika Fika SHIU XIANG（秀香），位於台北市中山區，是Fika Fika cafe創辦人陳志煌以母親為名，在2024年所推出的新品牌，定位為「新精品咖啡館」。他表示，不同於市場中快速出杯追求營業數量的商業模式，這裡只想好好款待客人，採部分預約制、部分現場候位，並且有專人介紹咖啡豆。

▲Fika Fika SHIU XIANG還有名為Coffee Sonata（咖啡奏鳴曲）的兩杯及三杯咖啡套組。（圖／Fika Fika SHIU XIANG提供）

精品咖啡幾乎全是淺焙的天下，除了花香、果香調性的咖啡豆，鮮少有其他選擇，而Fika Fika SHIU XIANG每款咖啡豆，都是陳志煌的創作，他讓中、深焙的咖啡豆也能兼具淺焙細緻的香氣與深焙咖啡豆的香濃，同時賦予每款咖啡豆極具詩意與想像的名稱，如神秘森林、黑色四號。

Fika Fika SHIU XIANG主打手沖咖啡，除了單杯手沖咖啡外，還有名為Coffee Sonata（咖啡奏鳴曲）的兩杯及三杯咖啡套組，藉由門市員工與消費者的互動，挑選出喜愛或想體驗的不同風味咖啡豆二至三杯，截然不同又相互連貫的風味，有如不同樂章的奏鳴曲。店內單杯咖啡從200多元到1000元皆有，若是點購Coffee Sonata則有提供優惠組合價格。

▲高雄現在最受歡迎的階梯海景咖啡廳「FULA COFFEE 芙拉咖啡」。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，位於高雄流行音樂中心珊瑚礁群的「FOCUS 13 珊瑚廣場」於去年底試營運，商場取名致敬舊日的13號碼頭文化背景，場域以「珊瑚礁」為設計語彙，對外視野開闊，整體空間約2100坪，主打文創品牌、潮流選物與特色餐飲，展現台灣文創設計力量，還有香氛、飾品，兩層樓空間讓民眾能逛得過癮。

位於商場2樓的「FULA COFFEE 芙拉咖啡」，是現在最受歡迎的海景咖啡廳之一，可說是一位難求。階梯式座位設計，讓每一層視線都能遠眺高雄港灣風光，讓人彷彿來到釜山的錯覺，記得內用需先抽號碼牌，等待現場人員協助安排座位。