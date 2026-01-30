ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
內湖最美咖啡廳Moooon River 2/5拆除　這3天出清家具設備

▲▼內科的Moooon River宣布熄燈。（圖／翻攝臉書／Moooon River Cafe & Books）

▲內科的Moooon River 2月2日至2月4日出清所有家具與商品。（圖／翻攝臉書／Moooon River Cafe＆Books）

記者黃士原／台北報導

位於台北市內湖區瑞光路的Moooon River Cafe＆Books日前宣布歇業，只營業到2月1日，業者昨天也公告，2月2日至2月4日出清所有家具、設備、商品、書籍，歡迎客人、店家來選購，讓它們可以繼續發光、滿足客人的口腹與心靈。

位於台北市內湖區瑞光路的Moooon River Cafe＆Books，15年來一路陪伴許多民眾用餐、閱讀與交流，成為不少人心中的休憩空間。期間也曾參與破百支偶像劇、廣告與MV拍攝，見證數十場求婚，並曾獲選全台十大最美咖啡廳，同時設有全台第一個「床座位」，也是內湖科技園區內唯一的獨立書店。

但因為股東異動因素，去年底由負責人宣布歇業消息，只營業到2月1日，2月5日進行拆除，結束長達15年的經營歷程，也為內湖科技園區少見的獨立書店寫下階段性句點。

在歇業前夕，店家公告2月2日至2月4日，出清所有家具、設備、商品、書籍，歡迎客人、店家來選購，希望各種家具商品能繼續發光，內外場設備工具還可以滿足客人的口腹與心靈。

關鍵字： 美食雲 歇業 結束營業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

