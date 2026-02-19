基隆人「遊和平島免費」帶親友1人60元　山海走春路線一次看

▲2026年為迎接基隆400周年里程碑，和平島地質公園於開春推出兩大限定優惠。（圖／和平島地質公園提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

基隆自1626年西班牙人登陸和平島起，正式走向世界舞台，被視為「台灣連結世界的起點」。2026年為迎接基隆400周年里程碑，和平島地質公園於開春推出兩大限定優惠，包含基隆市民「本人免費、同行親友半票」，以及平日限定的「銀髮慢旅買一送一」，讓和平島不只是秘境，更成為基隆人的驕傲。

▲為鼓勵基隆市民擔任「城市引路人」，即日起，基隆市民憑證件攜伴入園，本人即可享免費入園優惠。



為鼓勵基隆市民擔任「城市引路人」，即日起，基隆市民憑證件攜伴入園，本人即可享免費入園優惠，同行親友最多5人可享每人60元優惠票。平日入園名額不限，假日及連假每日限量100名，邀請市民請客帶朋友，一同感受和平島地質公園的獨特魅力。

▲和平島地質公園萬人堆。



同時也推出銀髮族專屬優惠，即日起至3月31日止（國定假日及連假除外），凡65歲以上民眾於平日入園，即可享「敬老票買一送一」。園方期望透過優惠鼓勵長輩走出戶外，邀老同學、老朋友相約同行，在冬日暖陽與海景陪伴下，留下屬於基隆的美好回憶。

▲白米甕砲台步道。（圖／記者彭懷玉攝）



除了優惠方案，和平島地質公園也貼心規畫走春順遊路線。首站可前往擁有遼闊視野的白米甕砲台，穿梭於圓形砲座間遠眺基隆嶼與海天一色；接著登上以橋式起重機為意象設計的基隆塔，在高空步道俯瞰港灣景致，感受城市脈動，串聯起基隆代表性的歷史古蹟與人氣景點。

▲▼漫步在基隆塔高67公尺的景觀台，俯瞰基隆山海風光。（圖／記者彭懷玉攝）



午後行程可轉往正濱漁港，欣賞彩色屋倒映海面的療癒景色，坐下來喝杯咖啡放慢步調，最後再跨橋前往和平島地質公園。相較夏季熱鬧氛圍，冬季的和平島多了份靜謐，伴隨兩千萬年形成的奇岩地景與海浪拍岸的自然聲響，成為春節假期放鬆身心的絕佳收尾。