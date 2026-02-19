ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

基隆人「遊和平島免費」帶親友1人60元　山海走春路線一次看

▲和平島地質公園於開春推出兩大限定優惠，包含基隆市民「本人免費、同行親友半票」，以及平日限定的「銀髮慢旅買一送一」。（圖／和平島地質公園提供）

▲2026年為迎接基隆400周年里程碑，和平島地質公園於開春推出兩大限定優惠。（圖／和平島地質公園提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

基隆自1626年西班牙人登陸和平島起，正式走向世界舞台，被視為「台灣連結世界的起點」。2026年為迎接基隆400周年里程碑，和平島地質公園於開春推出兩大限定優惠，包含基隆市民「本人免費、同行親友半票」，以及平日限定的「銀髮慢旅買一送一」，讓和平島不只是秘境，更成為基隆人的驕傲。

▲和平島地質公園於開春推出兩大限定優惠，包含基隆市民「本人免費、同行親友半票」，以及平日限定的「銀髮慢旅買一送一」。（圖／和平島地質公園提供）

▲為鼓勵基隆市民擔任「城市引路人」，即日起，基隆市民憑證件攜伴入園，本人即可享免費入園優惠。

為鼓勵基隆市民擔任「城市引路人」，即日起，基隆市民憑證件攜伴入園，本人即可享免費入園優惠，同行親友最多5人可享每人60元優惠票。平日入園名額不限，假日及連假每日限量100名，邀請市民請客帶朋友，一同感受和平島地質公園的獨特魅力。

▲和平島地質公園於開春推出兩大限定優惠，包含基隆市民「本人免費、同行親友半票」，以及平日限定的「銀髮慢旅買一送一」。（圖／和平島地質公園提供）

▲和平島地質公園萬人堆。

同時也推出銀髮族專屬優惠，即日起至3月31日止（國定假日及連假除外），凡65歲以上民眾於平日入園，即可享「敬老票買一送一」。園方期望透過優惠鼓勵長輩走出戶外，邀老同學、老朋友相約同行，在冬日暖陽與海景陪伴下，留下屬於基隆的美好回憶。

▲白米甕砲台步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲白米甕砲台步道。（圖／記者彭懷玉攝）

除了優惠方案，和平島地質公園也貼心規畫走春順遊路線。首站可前往擁有遼闊視野的白米甕砲台，穿梭於圓形砲座間遠眺基隆嶼與海天一色；接著登上以橋式起重機為意象設計的基隆塔，在高空步道俯瞰港灣景致，感受城市脈動，串聯起基隆代表性的歷史古蹟與人氣景點。

▲基隆塔高67公尺的景觀台,崆書屋,遠見人文空間｜鳶 Milvus,基隆市景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼漫步在基隆塔高67公尺的景觀台，俯瞰基隆山海風光。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆塔高67公尺的景觀台,崆書屋,遠見人文空間｜鳶 Milvus,基隆市景。（圖／記者彭懷玉攝）

午後行程可轉往正濱漁港，欣賞彩色屋倒映海面的療癒景色，坐下來喝杯咖啡放慢步調，最後再跨橋前往和平島地質公園。相較夏季熱鬧氛圍，冬季的和平島多了份靜謐，伴隨兩千萬年形成的奇岩地景與海浪拍岸的自然聲響，成為春節假期放鬆身心的絕佳收尾。

關鍵字： 基隆旅遊 和平島 和平島地質公園 免費入園 基隆旅遊路線 2026走春

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【狗狠話不多】柴犬被摸腳到不爽　直接空踢一腳警告！

推薦閱讀

桃園「土地公文化館」新春活動免費玩

桃園「土地公文化館」新春活動免費玩

香港迪士尼「達菲與好友同萌遊」回歸

香港迪士尼「達菲與好友同萌遊」回歸

峴港五星級飯店！寬敞市景房3000有找　

峴港五星級飯店！寬敞市景房3000有找　

8家米其林一星新進榜餐廳

8家米其林一星新進榜餐廳

關西最大溫泉主題樂園！就在大阪市中心

關西最大溫泉主題樂園！就在大阪市中心

基隆人「遊和平島免費」帶友1人60元

基隆人「遊和平島免費」帶友1人60元

北海道美瑛必吃可麗露！雪季來超美

北海道美瑛必吃可麗露！雪季來超美

新竹不再是美食沙漠「15家獲必比登」

新竹不再是美食沙漠「15家獲必比登」

全台9大賞櫻景區懶人包　阿里山一路美到4月

全台9大賞櫻景區懶人包　阿里山一路美到4月

暨大櫻花季與日月潭粉紅秘境浪漫開跑

暨大櫻花季與日月潭粉紅秘境浪漫開跑

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

竹山竹藝燈會初五前天天精彩節目

盤點10家耽誤系餐飲品牌

北市「2條親山步道路線」賞櫻兼祈福

北市「過年5大花海」免費賞

肥前屋復活！3月與大家重新見面

南投「鏤空玻璃觀景台」絕美視角

熱門行程

最新新聞更多

桃園「土地公文化館」新春活動免費玩

香港迪士尼「達菲與好友同萌遊」回歸

峴港五星級飯店！寬敞市景房3000有找　

8家米其林一星新進榜餐廳

關西最大溫泉主題樂園！就在大阪市中心

基隆人「遊和平島免費」帶友1人60元

北海道美瑛必吃可麗露！雪季來超美

新竹不再是美食沙漠「15家獲必比登」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366