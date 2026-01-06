ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
集集線復駛、九九峰氦氣球開園　南投燈會期間遊客上看數百萬

▲「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」獲114年度公共工程金質獎。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」獲114年度公共工程金質獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣今年冬天將陸續有南投燈會、花卉嘉年華、溫泉季等大型活動登場，而停駛近5年的集集線小火車也在5日復駛，全新打造的草屯九九峰氦氣球樂園也將在2月5日啟用，縣政府預估從2月14日至3月8日燈會期間，將會為該縣引進數百萬的觀光人潮。

縣府1月5日召開1月份第1次縣務會議，會中由各業務單位提出重要業務報告；縣長許淑華表示，縣府已連續10年在農曆春節期間辦理南投燈會活動，每年旺盛的人氣都帶動整體週邊的觀光效益近20億元。

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛。（圖／記者高堂堯攝）

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華指出，今年最特別的觀光亮點就是草屯九九峰氦氣球樂園遊憩園區，此工程除獲第25屆公共工程金質獎建築類肯定，也是全國第一座的氦氣球主題樂園，可提供國內外遊客最新體驗，將可有效帶動地方觀光產業發展，提升在地經濟效益。

另針對集集小火車復駛，許淑華也指示縣府觀光處規劃完整的配套方案，以推動南投的整體觀光發展，無論是濁水溪線的集集、水里、信義賞花及泡溫泉，還是烏溪線的草屯、埔里與日月潭沿線景點的整合，期望能在春節假期吸引更多遊客到南投旅遊消費。

關鍵字： 冬季活動 南投燈會 花卉嘉年華 溫泉季 集集線 草屯九九峰氦氣球樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【娃娃壞掉修理中】法鬥在一旁乖乖等待！表情超可愛XD

