台北牛肉麵節金牌名店遷址四號公園　堅持使用美國安格斯牛腱心

▲「癮.自在」牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲「癮.自在」 金牌紅燒牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

曾在台北國際牛肉麵節連續兩年摘下紅燒組金牌、清燉組銀牌指標名店「癮.自在」，7月已由新竹搬遷到新北市中和四號公園旁，以「大塊厚切」美國安格斯牛腱心與耗時20小時熬製高湯，為中永和牛肉麵控提供新選擇。

▲「癮.自在」牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲「癮.自在」 清燉牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

癮.自在原本店址是在新竹市，曾在台北國際牛肉麵節拿下2023年紅燒組金牌、2024年清燉組銀牌，老闆曾任職台北永康牛肉麵，因此紅燒湯頭也是濃郁風格，不過他並沒有延用原本配方，而是不斷修改，加入更多層次的香料與自製辣椒醬，打造出濃郁而不膩口的獨門風味。

▲「癮.自在」牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲堅持使用美國安格斯牛腱心。（圖／記者黃士原攝）

癮.自在清燉湯頭使用牛骨為主、搭配其他食材，熬煮近20小時而成，而紅燒湯底則是再加入豆瓣醬、自製辣椒醬及多種香料製成，風味厚重又不死鹹。

除了湯頭，癮.自在對於牛肉與麵條也很講究，即使成本不斷上漲，老闆仍堅持使用美國安格斯牛腱心（一頭牛只有2塊），滷到軟嫩又帶點嚼勁。為了不讓肉汁流失，牛腱心不切片，而是以大塊肉條呈現。

▲「癮.自在」牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲麵條Q彈。（圖／記者黃士原攝）

為了呈現一碗最好的牛肉麵，癮.自在使用最好的牛肉與麵條，相對價格也比較高，清燉牛肉麵一碗215元（肉50克）、280元（肉130克），紅燒牛肉麵225元至320元（肉重量50克、100克、150克），其他還有紅燒牛筋麵、牛筋牛肉麵、三寶麵，價格320元至360元。

老闆表示，雖然價格較高，上門客人沒有一般牛肉麵店多，但因為品質跟得上價格，許多人吃過後就成為熟客，已慢慢建立起口碑。

▲「癮.自在」菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲「癮.自在」菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲麵屋一燈台中港店限定「山葵海老雞豚拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

另外，被譽為「東京拉麵之王」的麵屋一燈則是年底前再展新店，正式進駐MITSUI OUTLET PARK台中港，延續各店各自擁有限定口味的傳統，推出「山葵海老雞豚拉麵」，在經典雞豚拉麵中加入特選山葵，細膩展現山葵香氣，微辣不嗆鼻，配上鮮香白蝦與淡菜。

慶祝麵屋一燈台中港店開幕，明年1月2日前，來店現場用餐即可享整單88折優惠。明年1月3日至1月10日點用限定拉麵，即可獲得「第2碗半價券」1張（每人限領1次，隔日即可使用，效期30天）。

