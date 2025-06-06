日月潭力麗溫德姆開箱！房內泡雙池、早餐有海鮮粥　走路就到景區

▲日月潭是國人心中不敗景點，清晨可以划著獨木舟、SUP感受幽靜。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／南投報導

無論是湖光瀲灩，或雲霧飄渺，甚至是下著雨的煙雨朦朧，日月潭都是國人心中元首級的不敗景點，清晨可以划著獨木舟、SUP，以雙腳或自行車沿著水上步道漫遊，抑或搭上纜車，高空收進翠綠湖泊，下榻一至二晚，才能深刻走訪日月潭之美。

▲▼「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」恰滿開幕一周年，是「一艘駛向日月潭的船」。（圖／記者彭懷玉攝）

力麗集團日前表示，將更聚焦日月潭與宜蘭兩大旗艦據點，其中，日月潭第一家國際級酒店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」恰滿開幕一周年，走路5分鐘就能抵達伊達邵碼頭，順著水上自行車步道漫遊，很快即能到達日月潭纜車站，而水蛙頭步道（九蛙疊像）、文武廟等景點較遠，建議騎自行車或開車前往。

▲▼順著老街走，約5分鐘就能抵達伊達邵碼頭。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼水上自行車步道；走15分鐘即達日月潭纜車站。（圖／記者彭懷玉攝）





「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」203間客房中，坪數從11坪至30多坪都有，9成5以上客房內設有冷熱雙溫泉池，在房內就能浸潤在美人湯之中，走到陽台，將迷人的湖光山色盡收眼底，享受遠離塵囂的悠然。

▲▼「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」多數為側湖景房，圖為精緻家庭房。（圖／記者彭懷玉攝）



不過，力麗溫德姆由於方位關係，業者形容是「一艘駛向日月潭的船」，正對湖景的房間一層僅有兩間，為豪華家庭房和豪華雙人房，一共有18間，其餘均為側湖景。「溫德姆」不如萬豪、洲際等飯店品牌已在台擁有高知名度，業者直言，這一年仍在努力讓民眾記得這個品牌。

▲▼「饗沐全日自助餐廳」提供早、晚餐及客房送餐服務，早餐品嚐得到海鮮粥、現煎歐姆蛋。（圖／記者彭懷玉攝）



酒店配備泳池、健身中心、溫泉三溫暖與獨立湯屋，住客均可以免費使用；而SUI SPA 水 溫泉水療中心、KTV需另付費。至於餐廳部分，「饗沐全日自助餐廳」提供早、晚餐及客房送餐服務，品嚐得到海鮮粥、現煎歐姆蛋、紅玉紅茶茶葉蛋等在地及歐陸料理，「邵中餐廳」以粵菜為主，端上「乾坤獅頭鵝」等特色料理，另外，館內還有酒吧和電玩設施，以及寬敞的宴會廳和多功能會議室。

▲「魯魯札札咖啡親子館」就在飯店外步行一分鐘，是日月潭區最大的室內專屬親子休憩空間。（圖／記者彭懷玉攝）



為讓小小孩盡情放電、玩樂，館外50公尺，設置一棟「魯魯札札咖啡親子館」，是日月潭區最大的室內專屬親子休憩空間，一樓為親子樂園，二樓則是咖啡廳和餐廳。

▲伊達邵遊客中心2樓，去年5月設立「力麗循路麓咖啡廳」。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，伊達邵遊客中心2樓，在冒煙的喬熄燈後，力麗觀光向政府承租下來，去年5月設立「力麗循路麓咖啡廳」，現簡化為「力麗咖啡廳」，供應手沖咖啡、日月潭紅茶、紅玉QQ冰淇淋等，日月紅玉一杯100元，就能享受日月潭和貓囒山湖光山色的景致。業者說，日月潭花火節時一位難求，建議大型活動時要提前預訂。