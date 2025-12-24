麵屋一燈插旗三井OUTLET台中港　明年1/2前全單88折

▲麵屋一燈台中港店限定「山葵海老雞豚拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

記者黃士原／台北報導

被譽為「東京拉麵之王」的麵屋一燈年底前再展新店，昨日正式進駐MITSUI OUTLET PARK台中港，延續各店各自擁有限定口味的傳統，推出「山葵海老雞豚拉麵」。此外，慶祝開幕，今日起至明年1月2日，來店現場用餐即可享整單88折優惠，今明兩天消費「聖誕雙人套餐」並打卡，即可獲得「雞湯桑小燈箱」1個。

延續各店各自擁有限定口味的傳統，本次台中港店限定口味為「山葵海老雞豚拉麵」（售價328元），在經典雞豚拉麵中加入特選山葵，細膩展現山葵香氣，微辣不嗆鼻，配上鮮香白蝦與淡菜。明年1月3日至1月10日點用限定拉麵，即可獲得「第2碗半價券」1張（每人限領1次，隔日即可使用，效期30天）。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

慶祝麵屋一燈台中港店開幕，今日起至明年1月2日，來店現場用餐即可享整單88折優惠；今明兩天消費「聖誕雙人套餐」，並打卡標記@torisan.tw，即可獲得「雞湯桑小燈箱」1個（數量有限，送完為止）。

▲八色烤肉mini主打專為單人設計的韓式烤肉。（圖／八色烤肉提供）

另外，韓式燒肉品牌「八色烤肉mini」今日進駐三井OUTLET PARK台中港，同時祭出限時限量活動，包含開幕首3日點購任一火烤雙主餐即贈「mini海鮮煎餅」，每日限量50份；12月29日前點購任一套餐，套餐白飯免費升級「韓式紫米飯」；12月30日前到店消費任一主餐，即贈韓式小菜兌換券乙張，價值50元。

▲八色烤肉mini「豪華鮮貝火烤雙主餐」。（圖／八色烤肉mini提供）

八色烤肉mini自2022年於台北101開設台灣首間門市以來，已在全台拓展至11間據點，為迎接新年，首度推出期間限定「豪華鮮貝火烤雙主餐」，其中「釜山豪華鮮貝鍋」嚴選多款新鮮貝類與海味食材，靈感來自韓國釜山港沿岸的經典海鮮湯鍋文化，搭配人氣「韓式秘醬烤牛排」，享新年優惠價498元（原價570元）。此外，凡點購任一火烤盤主餐，即可用198元將附餐例湯升級為「釜山豪華鮮貝鍋」（原價240元），台北101店與三井台中港店搶先開賣。