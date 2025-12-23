ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園首件聚落建築群　「原石管局技工宿舍群」成文化資產

▲桃園首件聚落建築群

▲桃園首件聚落建築群－「原石管局技工宿舍群」成文化資產。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市迎來首例「聚落建築群」文化資產！市府文化局23日表示，位於龍潭的「原石門水庫管理局技工宿舍群」成為桃園市第一件聚落建築群，見證石門水庫重大工程歷史，不僅呈現美援背景、現代都市計畫理念與水利工程發展脈絡，也標誌桃園文化資產保存邁入嶄新階段，具有指標性與示範意義。

石門水庫為臺灣最具代表性的重大水利工程之一，於民國43年(1954)展開籌建設計畫，並於民國44年（1955）由石門水庫設計委員會提出「十一份新村」整體規劃，包括辦公廳、宿舍、眷舍、禮堂、膳堂、車庫、警衛與救火員辦公室及醫院等，是當時少見具現代都市計畫概念的規劃案例。歷經時代變遷，雖部分設施因應需求調整，整體空間格局與配置仍大致保存。

該宿舍群興建於民國47年（1958），為臺灣省石門水庫管理局技工宿舍，建築採加強磚造、硬山擱檁與水泥瓦屋頂，為雙併式或連棟式獨門獨戶，並設有前後院落，宿舍生活紋理與整體風貌完整，完整呈現1950年代石門水庫工程時期的聚落樣貌。本案登錄範圍為佳安西路4巷1弄至55弄，共計20棟宿舍群，其中佳安西路4巷1弄2號、3號、5號、9號現為三坑水鄉遊客服務中心、藝術家進駐與展演空間，其餘部分宿舍仍維持配住狀態。

原石門水庫管理局技工宿舍群具有高度文化資產價值，與周邊宿舍及公共設施共同構築十一份地區獨特的文化地景，後續將持續推動區域整體規劃，也期盼透過保存活化與再利用，延續石門水庫工程歷史記憶，讓民眾深入理解其對臺灣社會與地方發展的深遠意義。

關鍵字： 桃園 首件聚落建築群 原石管局 技工宿舍群 文化資產

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

