鮮五丼歲末優惠「買套餐送唐揚雞丼」　福勝亭豬排定食現省66元

▲鮮五丼歲末優惠「買套餐送唐揚雞丼」。（圖／三商餐飲提供）

▲鮮五丼歲末優惠「買套餐送唐揚雞丼」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

迎接聖誕節與元旦跨年，三商鮮五丼與福勝亭同步祭出超值方案，內容包含買套餐送唐揚雞丼、身分證號碼有「2、5、6」再加菜，雙人跨年定食組現省76元。

三商鮮五丼明天至明年1月4日推出「雙主食」豪華應援，低脂不帶筋的菲力豬排丼系列套餐，直接加碼贈送人氣唐揚雞丼1份，原價400元，特惠價270元。活動期間消費主餐並出示身分證，只要號碼同時包含「2、5、6」3個數字，點餐再贈送55元以內小菜1份。

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

福勝亭於12月26日至12月31日開放三商i美食APP領券，開運豬排定食與芝麻牛蒡絲原價265元，特價199元。開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食雙人餐（含微笑薯薯與兩杯飲料）原價575元，特價399元。此外，活動期間結帳滿399元，再送奶油白醬起司豬排丼定食85折優惠券。

▲芯聚苑明年1月推出感恩酬賓券優惠活動。（圖／記者黃士原攝）

另外，芯聚苑明年1月推出感恩酬賓券優惠活動，用餐消費滿1000元即送1張酬賓券，集滿10張免費吃到菜單上沒有的主廚私房料理，滿20張免費吃經典烤鴨1隻。

御嵿集團旗下烤鴨品牌「鴨覓」昨日正式進駐微風南山，明年1月22日前，完成指定打卡任務，可參加「烤鴨轉盤」活動，有機會抽中兌換券、現金折抵，最大獎是整隻烤鴨免費吃。

鮮五丼歲末優惠「買套餐送唐揚雞丼」

鮮五丼歲末優惠「買套餐送唐揚雞丼」

