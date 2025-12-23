菲律賓皇家航空突宣布「停飛台北-長灘島」！4千人行程受影響

▲菲律賓皇家航空是全台唯一直飛長灘島的航司。（圖／ETtoday資料照）



記者彭懷玉／台北報導

菲律賓皇家航空突宣布停航2026年1月4日後台灣航線，意味全台唯一直飛長灘島的航司消失。包機旅行社業者表示「措手不及」，預計影響近4000位旅客權益，業者恐損失上百萬元。據悉，目前包機共有品冠、東南、雄獅、可樂、全聯5家旅行社，業者指出會協助旅客轉往其他國家，或透過轉機至長灘島，若真不行，將全額退費。

▲菲律賓皇家航空。（圖／ETtoday資料照）



菲律賓皇家航空昨晚發出聲明表示，因受地緣政治情勢及市場環境變動影響，決定自2026年1月4日起暫停所有商業客運營運，並曾寄望新冠疫情結束能擺脫多年來嚴重的虧損，然而，並未預料到菲律賓面臨的國際地緣政治問題，會對公司造成如此直接的影響，進而選擇停航，目前正在為每位乘客辦理退款。

品冠旅行社協理向建倫表示，菲律賓皇家航空暫停台灣航線對業者衝擊大，一月份報名長灘島團有750人，而一月至三月底達3000-4000位，目前提供解決方式包含轉到其他國家旅遊，或是以轉機方式從馬尼拉飛到長灘島，若消費者都不願意，則可以選擇全額退費。

▲菲律賓長灘島海天一色美景。（圖／ETtoday資料照）



向建倫說，由於預訂菲律賓飯店時，皆要事先付全額房費，因此旅行社面臨可能面臨上百萬元的損失，至於機加酒的旅客則較麻煩，旅客須自行承擔「機票可能可退、房費無法退」的窘境。

向建倫透露，2026年長灘島包機一周三班、一個月共14航班，以A320機型執飛，每班可容納180位旅客，包含品冠在內，還有東南、雄獅、可樂、全聯5家旅行社，總共包下100個機位，其餘80席次為航空公司自行銷售。

雄獅旅遊則表示，目前確實有行程受影響，已收訂旅客主要為明年初前往長灘島的團體行程，雄獅已啟動因應機制，主動聯繫旅客，協助轉團或改搭其他航空公司轉機前往；若旅客選擇取消，將依規定辦理全額退費，全力保障消費者權益，並持續關注航班動態，彈性調整配套。

▲長灘島包機一周三班、一個月共14航班，以A320機型執飛，每班可容納180位旅客。（圖／ETtoday資料照）



東南旅遊則說，目前此狀況對並無重大影響，在接獲通知後，已於第一時間主動聯繫並協助受影響旅客，安排改往其他合適目的地，確保旅客行程權益與旅遊品質不受影響。

菲律賓皇家航空停航聲明

各位女士、先生：

菲律賓皇家航空（RW）懷著無比沉痛的心情通知各位，由於多種因素疊加影響公司業務，我們將於 2026年 1 月 4 日起暫停商業客運業務。



我們曾寄望新冠疫情的結束能為公司帶來復興，使其擺脫多年來嚴重的虧損。然而，我們並未預料到菲律賓面臨的國際地緣政治問題會對公司造成如此直接的影響。



我們的商業模式主要針對來自中國、韓國、台灣以及該地區其他國家的遊客，將他們送往菲律賓的休閒旅遊目的地，例如長灘島、薄荷島、公主港、克拉克和馬尼拉。但令人遺憾的是，地緣政治緊張局勢已使我們的目標客戶群遠離了菲律賓的旅遊計畫。我們的商業夥伴普遍解釋說，目前當地居民對前往菲律賓旅遊的興趣非常低，甚至幾乎為零，他們會在興趣回升後聯繫 RW。



我們正在盡快為每位乘客辦理退款。

感謝您的體諒。期待後續與您再次相見。

品冠旅遊關於菲律賓皇家航空（RW）暫停營運之旅客權益保障聲明與致歉函

致 各位親愛的旅客：

本公司（品冠國際旅行社有限公司）於昨日接獲菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines, RW）官方通知，該航空公司因受地緣政治情勢及市場環境變動影響，決定自 2026 年 1 月 4 日 起暫停所有商業客運營運。



對於此突發事件導致各位旅客原訂的旅遊行程受到影響，本公司深感遺憾與歉意。為保障每位旅客的權益，本公司在此鄭重聲明，將採取以下配套措施：



一、 善盡旅行業責任，辦理旅費全額退費

本公司將嚴格遵循旅遊定型化契約與產業規範，針對受此停飛事件影響之旅客，辦理旅費全額退還手續。我們將保全每位旅客所繳交的所有團費，請各位旅客放心。

二、 外站相關損失，由本公司概括承受

因航空公司停航所衍生的外站訂房、當地交通及相關服務之預付款項損失，本公司本著誠信經營原則，承諾由本公司概括承受相關財務損失，絕不會將此負擔轉嫁給旅客。

三、 提供轉團協助與可行性旅遊替代方案

若您仍有出國旅遊之計畫，本公司針對每筆訂單個別詢問替代旅遊航點方案。我們的服務團隊將主動聯繫受影響之旅客，協助辦理轉團至其他熱門目的地之手續，並提供最優質的調整服務。

我們深知每一次的旅行都是旅客期待已久的珍貴回憶，發生此不可抗力之航空公司暫停營運事件，我們公司定竭盡全力提供最完善的服務。

若您有任何疑問，歡迎隨時聯繫您的服務專員，或致電本公司客服專線：台北總公司 02-25022999。

再次對造成您的不便表達誠摯的歉意。