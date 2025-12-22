雙北耶誕必拍清單！淡水點燈、東區南瓜馬車超夢幻　還能逛市集

▲2025淡水金色水岸聖誕光雕即日起展至明年1月25日。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

耶誕、跨年將到來，從淡水河岸到台北東區、信義區商圈，各地燈飾陸續點亮，替城市增添溫暖。以下特搜雙北三區燈飾造景，喜歡賞燈的民眾，不妨依循路線，捕捉期間限定的光雕，感受冬夜的幸福時光。

▲入口處「光聚甜心時光」以高8公尺的聖誕樹為核心，周圍搭配薑餅人守衛隊與暖色燈光。

淡水金色水岸聖誕光雕

淡水捷運站後方金色水岸，今年披上2大全新光廊、4大聖誕主題光雕，入口處「光聚甜心時光」以高8公尺的聖誕樹為核心，周圍搭配薑餅人守衛隊與暖色燈光，營造節慶氛圍；「晶緞心願盒」象徵祝福祈願，「雪人抱抱」與「拐杖屋物語」充滿童話趣味；全新亮相的「星耀漫步時光」與「星光聖誕道」則以光廊形式，延伸河岸步道。

▲▼金色禮物緞帶光雕閃耀草地；光雕燈沿線佈設，為夜間景觀增添溫度。







「淡水金色水岸聖誕光雕」即日起展至明年1月25日，期間每晚6點至10點亮燈，讓民眾漫步其中，感受被光影包圍的浪漫夜。

除了6大聖誕主題光雕外，跨年重頭戲接著到來，12月31日晚間8點26分，在淡水河畔施放長達13分14秒的跨河煙火秀。高灘處表示，今年準備超過3萬發煙火及12款限定特殊造型煙火，並首次以淡江大橋為主角，勢必成為全台跨年煙火焦點。

▲瑠公綠廊的「星願之門」由巨大蝴蝶結打造祈願場景。（圖／台北市商業處提供，下同）



東區夜未眠

台北市東區迎來冬季主題燈飾活動「東區夜未眠 Don’t Call It a Night」，即日起一路展至2026年 3月8日。本次燈飾以銀白色調串聯忠孝東路沿線捷運出口、公園與街區巷弄，從捷運忠孝敦化站3號出口的「星辰之境」迎賓；華新大樓前「月影幻境」結合月相、花卉與獨角獸投影，呈現夢幻月夜。

▲▼重現童話故事的「星光馬車」在瑠公公園；瑠公圳公園的「幻彩湧泉」以粉紅、粉藍與白色光彩交織。



瑠公綠廊的「星願之門」由巨大蝴蝶結打造祈願場景；瑠公圳公園的「幻彩湧泉」以粉藍、粉紅與白色光層交織，如泉湧般的奇幻，流淌著生命的脈動；而瑠公公園主燈「星光馬車」，重現童話中的南瓜馬車與獨角獸，喚醒城市中人們心底純真美好的童年記憶，找回人與人之間的連結。12月底，瑠公綠廊與龍門廣場也將加碼展出驚喜燈飾，延續東區的節慶氛圍。

▲全台最有耶誕氣氛的地點非信義區莫屬。（圖／記者彭懷玉攝）



信義區燈飾

耶誕燈飾重鎮非信義區莫屬，台北101以「耶誕奇幻樂園」為主題，結合嘉年華裝置、旋轉木馬、聖誕小火車與夢想熱氣球，營造童話般的節慶氛圍；BELLAVITA寶麗廣場推出「Bello’s Christmas Feast」，巨型Bello Bear坐在餐桌前，與放大版甜點、香檳杯超吸睛，吸引眾多遊客前來捕捉。

▲▼BELLAVITA寶麗廣場「Bello’s Christmas Feast」；從空橋遠眺A11的「傳遞幸福之樹」。（圖／記者彭懷玉攝）



DREAM PLAZA「夢幻星河」如同城市燈海，彷彿走進星光宇宙；新光三越A9至A8空橋的「夢境光廊」以星願列車為靈感，燈光與雪花元素交織，從空橋還能遠眺A11的「傳遞幸福之樹」；新光三越台北信義新天地的「祝福投遞所」則以歐風書報攤造型，儀式感角落別錯過。

▲▼台北101耶誕奇幻樂園；DREAM PLAZA夢幻星河。（圖／台北市商業處提供）



此外，新光三越台北站前店12月24日於東側門舉辦「耶誕報佳音」，同日在天母店1樓廣場「耶誕佳音傳天母」演出經典聖誕曲目，傳遞聖誕喜悅。12月25日，統一時代百貨「聖誕威尼斯市集」於興雅路一日限定，不用出國也能體驗威尼斯風情。