黃仁勳指名品嚐！成都「馮校長老火鍋」登台　明年1/3開幕

▲成都高人氣「馮校長老火鍋」明年1/3正式登台。（圖／記者黃士原攝）

創下「日均翻桌15輪、候位5小時排隊盛況，就連「AI教父」黃仁勳都指名用餐的成都麻辣鍋「馮校長老火鍋」，即將於2026年1月3日起正式登台，全台首店進駐人來人往的台北東區商圈，1月16日前到店消費鴛鴦鍋，白鍋可免費升級「蟲草菌菇拼盤」。

▲麻而不燥、辣而不嗆的招牌鍋底「經典大紅鍋」。（圖／記者黃士原攝）

日均翻桌15輪、AI教父黃仁勳也愛

源自成都的「馮校長老火鍋」，由創辦人馮明強在2023年3月一手打造，他回歸初心，不再追求過於鋪張的裝潢與排場，而是重鍋底、重菜品、重體驗，將重心回歸於料理本質，打造麻而不燥、辣而不嗆的招牌鍋底「經典大紅鍋」。

憑藉著濃厚香醇、爽辣怡人的紅油鍋底與用心準備的食材，「馮校長老火鍋」開幕後立即造就轟動全國的現象級話題，甚至創下「日均翻桌15輪」、「候位5小時」排隊盛況。不僅成都當地居民愛不釋口，連AI教父黃仁勳都曾指名品嚐（矽谷店），目前門店總數已經突破400間，包括美國、新加坡等地亦有海外分店。

▲靈魂紅油空運直送來台。（圖／記者黃士原攝）

靈魂紅油、道地鍋底皆空運來台

歷經超過半年的籌備，全台首間「馮校長老火鍋」於2026年1月3日起正式開幕，為了保留核心的滋味，不僅料理團隊親赴成都進行長時間的嚴格訓練，台灣首店更不惜重本，每周將「經典大紅鍋」的夢幻鍋底及靈魂紅油空運直送來台。

▲馮校長老火鍋湯頭的美味關鍵在於複雜的香料配方以及獨家炒製手法。（圖／記者黃士原攝）

馮校長老火鍋湯頭的美味關鍵在於複雜的香料配方以及獨家炒製手法，特別選用每年10月至隔年3月開始吃乾草的牛隻牛油為底，搭佐正宗郫縣豆瓣醬，以及內黃新一代頂級朝天椒的辣、貴州二荊條的香氣、生長於海拔2000至2500公尺的漢源花椒，以及多種辛香料，共同交融成獨一無二的芬香鍋底。

針對不同顧客的喜好，馮校長老火鍋針對台灣提供3種特色湯頭。除最招牌、分為小辣、中辣、大辣的「經典大紅鍋」之外，「菌菇湯」以多種上等鮮菇慢熬而成，湯頭清甜甘醇、溫潤滋補，再添加薄切的香菇，秀珍菇，杏鮑菇一同上桌，適合追求洗練風味的饕客。另款「三鮮湯」則是集結海陸精華，鮮味悠長、風韻細膩雅緻，不論涮煮蔬菜或是肉品，均能徹底凸顯食材本味。

▲大刀腰片。（圖／記者黃士原攝）

手工紅寶石鴨血、大刀腰片招牌必吃

除了鍋底，店裡還有多款招牌食材，像是「手工紅寶石鴨血」軟嫩柔滑，擁有紅寶石般的璀璨色澤以及果凍質地；「大刀腰片」選用新鮮豬腰子經精湛刀功快切，每片厚約0.2公分，在沸騰紅鍋中輕涮數秒，即能吃到脆中帶嫩、滑爽彈牙的頂級口感。名稱帶有詩意的「菊花郡肝」，選用來自芳苑的新鮮鴨胗對半剖開，經繁複刀法切出細緻紋路，入鍋燙煮5分鐘，即能在鍋中綻放菊花般的美麗樣貌，兼具視覺美感與辣爽快感。

▲「菊花郡肝」是新鮮鴨胗對半剖開，經繁複刀法切出細緻紋路。（圖／記者黃士原攝）





▲台灣牛脆胸。（圖／記者黃士原攝）

針對無肉不歡的饕客，馮校長老火鍋台灣店堅持以當日新鮮現切、未經冷凍的嚴格標準，推出一系列限量台灣牛部位，其中「台灣牛脆胸」選用牛脆胸中段，涮煮後帶有豐厚的油脂芬芳與獨特的爽脆咬勁，「台灣牛吊龍」取自牛里肌外側的精華部位，脂肪含量適中、肉質細嫩，具有鮮明肉香與油花香氣。至於「台灣牛上腦」位於牛肩部後方，因運動較少所以肉質細嫩，油花均勻。「台灣牛五花腩」本身帶有細密油花，兼具彈性咬感與油脂甘甜。

馮校長台灣首店同時供應口感紮實滑嫩的「手工蝦滑」、以台灣優質豬肉製作的「手工香菜丸子」、清甜脆口的「手工荸薺丸子」、手工特製「手作魚籽豆花」、保留本身清脆爽口「八秒馬鈴薯絲」、「鹿港砂蝦丸」、「鹿港劍蝦丸」、「南門手工蛋餃」等火鍋配料。

▲▼成都老火鍋文化中，喜以「油碟」作為沾料，以個人喜好添加蔥花、蒜碎、蒜苗、香菜等辛香料。（圖／記者黃士原攝）

以「油碟」作為沾料

不同於台式麻辣鍋的習慣，在成都老火鍋文化中，喜以「油碟」作為沾料，以個人喜好添加蔥花、蒜碎、蒜苗、香菜等辛香料，再加入香油調配而成。藉由香油本身的滑潤質地與油香，以及各種配料的相輔相成，達到解辣降燥、提升香氣的最佳佐餐效果。為了重現最正統的用餐儀式感，馮校長台灣店同樣將油碟專用「香油」空運來台。

▲1月3日至1月16日開學期間，凡到店消費鴛鴦鍋，即送「蟲草菌菇組」。（圖／記者黃士原攝）

為慶祝開幕，1月3日至1月16日到店消費鴛鴦鍋，即送「蟲草菌菇組」，內含蟲草花、雞油菌、鹿茸菌等嚴選食材，加進白鍋馬上升級。

