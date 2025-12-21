ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄駁二必住5間飯店　走3分鐘到大港開唱會場、早餐暢飲星巴克

▲▼高雄大港開唱。（圖／出日音樂提供）

▲高雄大港開唱明年迎來20周年。（圖／出日音樂提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2026大港開唱將於3月21日和22日在高雄駁二盛大登場，明年適逢活動滿20周年，近日也陸續公告演出卡司，讓粉絲們超期待。旅遊電商Klook也推薦駁二周邊5間必住飯店，最近的走路3分鐘就到會場，還有早餐星巴克無限暢飲。

▲▼駁二周邊飯店。（圖／Klook提供）

▲鈞怡大飯店。（圖／Klook提供，下同）

1.鈞怡大飯店
「鈞怡大飯店」位於高雄市中心前金區，距離駁二僅7分鐘車程，旁邊就是高雄著名景點愛河，不僅交通、生活機能便利，隔壁即有便利商店，也提供精緻奢華的住宿空間，讓住客可以放鬆療癒。

▲▼駁二周邊飯店。（圖／Klook提供）

▲正旅館高雄館。

2.正旅館高雄館
「正旅館高雄館」以時尚簡約的米白木質調設計深受旅人喜愛，且從旅館開車至駁二約9分鐘。公共空間與房間乾淨、溫暖、明亮，房間內配有迷你冰箱、電熱水壺、飲品及小點心等，是許多年輕旅人的首選。

▲▼駁二周邊飯店。（圖／Klook提供）

▲帕鉑候工所高雄駁二館。

3.帕鉑候工所高雄駁二館
「帕鉑候工所高雄駁二館」在2024年開幕，距離駁二步行僅需3分鐘，前身為港務局員工候船上工處與臨時休憩所（候工室），現在轉型為充滿濃濃復古風情的質感旅宿，非常適合愛拍照的文青旅人。

▲▼駁二周邊飯店。（圖／Klook提供）

▲城市商旅高雄駁二館。

4.城市商旅高雄駁二館
「城市商旅高雄駁二館」全館設計展現出復古工業風格，透過磚牆、鐵件與懷舊傢俱的結合，讓館內增添一種自然不做作的現代化質感。步行7分鐘到駁二，早餐豐盛多樣，是聽團旅人的不二首選。

▲▼駁二周邊飯店。（圖／Klook提供）

▲高雄愛河智選假日酒店。

5.高雄愛河智選假日酒店
「高雄愛河智選假日酒店」位在高雄愛河旁，走路12分鐘就到會場。以鮮明的藍橘跳色打造活潑館內氛圍，大廳備有茶水與餅乾，早餐提供星巴克咖啡無限暢飲，並設有自助洗衣房與熨燙設備，便利又實用。
 

當I人Jennie迷路...　看到ZICO狂奔XD

