人氣吃到飽「牛室炙燒牛排」林口、板橋店歇業　倒數優惠剩今天

▲▼板橋吃到飽!牛室炙燒牛排附自助百匯339元起爽嗑手拍現烤披薩、熟食炸物點心冰淇淋。（圖／商妮吃喝玩樂攝）

▲「牛室炙燒牛排」以高CP值、數十種料理的自助吧廣受民眾歡迎。（圖／商妮吃喝玩樂攝）

記者彭懷玉／綜合報導

連鎖平價牛排餐廳一次收兩家！「牛室炙燒牛排」以高CP值、數十種料理的自助吧廣受歡迎，不料，近日品牌於粉專上宣布，林口長庚店與板橋府中店今（21日）結束營業，同時也推出倒數計時優惠。

▲▼板橋吃到飽!牛室炙燒牛排附自助百匯339元起爽嗑手拍現烤披薩、熟食炸物點心冰淇淋。（圖／商妮吃喝玩樂攝）

▲牛室炙燒牛排還附自助百匯，能爽嗑現烤披薩、熟食、炸物、點心、冰淇淋等。（圖／商妮吃喝玩樂攝）

「牛室炙燒牛排」創立至今已7年，以親民價格、豐富自助吧及多種排餐可選，成功打出知名度，更曾被60萬YouTuber Joeman在「Joe是要對決」中，評為「329元平價吃到飽代表」。然而，近日品牌宣布，包括林口長庚店與板橋府中店今（21日）結束營業，引發粉絲震驚與不捨，直呼「要結束營業了嗎？」、「又被我們吃倒了」。

▲牛室炙燒牛排林口長庚店熄燈優惠。（圖／翻攝自Facebook／牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 林口長庚店）

▲牛室炙燒牛排林口長庚店祭出倒數優惠。（圖／翻攝自Facebook／牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 林口長庚店）

「牛室炙燒牛排」菜單涵蓋美國頂級肋眼牛排、美國特級牛小排等近20種肉品，搭配無限自助吧，包括沙拉、港式點心、炸物、比薩和飲料，成為平價牛排吃到飽的代表之一。

為感謝顧客支持，兩間分店推出最後倒數優惠，包括牛室經典豬排418元特價359元、特製牛排428元降至399元、特製嫩肩488元特價439元，以及「純愛自助吧」388元特價349元。

北部兩家店歇業後，未來想大啖牛室炙燒牛排的民眾，可轉往台中大墩店、大里店、崇德洲際店、中科玉門店，以及台南海安店和高雄鳳山店、自由店。

