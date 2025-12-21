用氣味記住台北！「5大賞玩路線」公開　拍攝撇步一次筆記

▲位於中正區的榕錦時光生活園區，是咖啡香最具代表性的場域之一。（圖／台灣觀光創新協會提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

從清晨街角飄散的咖啡香，到夜晚河岸間瀰漫的市集氣味，香氣正悄悄成為串聯城市風景的重要線索。近年來，結合「嗅覺體驗」與「拍照場景」的城市散步路線漸受旅客關注，以下搜羅台北市5條風格各異的香氣路線，讓遊玩都市不再只是走馬看花。

台灣觀光創新協會指出，氣味往往能在旅途中留下最深刻的記憶，當嗅覺體驗與影像紀錄結合，更成為新世代旅遊的顯著趨勢。理事長李奇嶽表示，現代旅客不再只滿足於「看風景」，而是期待能走進「看得到、拍得下、感受得到」的生活場域，而這5處香氣地標，同時兼具文化氛圍與影像魅力，成為新的城市亮點。

▲旅人手捧咖啡穿梭其中，構成溫潤而安定的日常畫面。

榕錦時光生活園區

位於中正區的榕錦時光生活園區，是咖啡香最具代表性的場域之一。老屋木構與紅磚牆保留歲月痕跡，綠蔭沿著屋簷與步道延展，咖啡香氣在空氣中自然流動，旅人手捧咖啡穿梭其中，構成溫潤而安定的日常畫面。



拍攝觀察： 以人物與環境互動作為主軸，手持咖啡杯行走於木造廊道或紅磚牆旁，能呈現輕鬆自然的生活節奏；利用植栽作為前景，可營造被綠意包圍的層次感，午後柔和光線特別適合拍攝具有故事感的日常影像。

▲老屋灰牆與彩色窗框交錯，人物停坐其間，呈現北投中心新村的生活感。

北投中心新村

北投中心新村則以木香與光影交織出慢時光。成排老屋與低密度巷弄，讓人一邊行走、一邊閱讀牆面斑駁與窗框修補的痕跡。鄰近的向陽心苑在午後陽光映照下，木窗、走廊與庭院植栽層次分明，靜靜呈現老社區原有的生活重量。

▲以空間作為畫面主角，沿著木造走廊取景，可捕捉窗框與座椅延伸出的縱深感。

拍攝觀察：以空間作為畫面主角，沿著木造走廊取景，可捕捉窗框與座椅延伸出的縱深感；午後斜射光線與牆面、地面形成的長陰影，自然呈現安靜而緩慢的時間感。

▲花博新生園區是花香與自然光線交會的城市綠洲。

花博新生園區

花博新生園區則是花香與自然光線交會的城市綠洲。大片花田與綠意鋪展開闊視野，玫瑰花海沿步道延伸，搭配白色建築與棕櫚樹線條，營造出明亮通透、宛如城市度假的場景。

▲以花朵作為前景、人物置於中後景，可營造被花海包圍的畫面。

拍攝觀察： 以花朵作為前景、人物置於中後景，可營造被花海包圍的畫面；綠籬迷宮與步道適合呈現空間層次，白色建築與溫室結構則能拍出輕鬆明亮、具度假感的城市風景。

▲在赤峰街書店巷弄，書香成為最溫柔的城市氣味。

赤峰街書店

在赤峰街書店巷弄，書香成為最溫柔的城市氣味。書紙微香、老屋木構氣息與室內暖光交織，讓人一踏進巷內便放慢腳步，翻書、閱讀與燈影共同構成靜謐而內斂的城市風景。

▲翻書、倚著書架閱讀的瞬間，能呈現自然且具故事感的畫面。

拍攝觀察： 翻書、倚著書架閱讀的瞬間，能呈現自然且具故事感的畫面；透過書店內外燈光對比，可拍出室內溫暖、室外靜謐的層次；巷口取景時，街道縱深與遠景人流能完整呈現日夜交替的生活樣貌。

▲拉遠鏡頭時，將貨櫃燈光、河岸夜色與人流一併收進，最能呈現大稻埕夜晚的城市節奏。

大稻埕碼頭貨櫃市集

夜幕降臨，大稻埕碼頭貨櫃市集的「煙火氣」隨之升起。食物香氣、人群流動的溫度與河岸微風層層堆疊，彩色貨櫃在燈串映照下展開，旅人邊品嚐、邊交談，勾勒出最貼近生活的城市夜景。

▲捕捉攤主準備餐點、旅人停留交流的瞬間。

拍攝觀察：捕捉攤主準備餐點、旅人停留交流的瞬間，呈現煙火氣的核心；用餐中的人物表情能為畫面增添生活感；拉遠鏡頭時，將貨櫃燈光、河岸夜色與人流一併收進，最能呈現大稻埕夜晚的城市節奏。

李奇嶽指出，此5處香氣景點兼具交通便利、拍攝氛圍與文化體驗，受外國旅客歡迎。他認為，香氣是最容易形成記憶的旅行元素，也最能與場景做連結，若能持續深化這類路線，台北具備成為國際城市旅遊亮點的潛力。