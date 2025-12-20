ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄義大跨年交管、免費接駁攻略　看全台首創藍色流星雨花火

▲▼高雄義大世界。（圖／業者提供）

▲高雄義大世界跨年活動推出三階段交通管制。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接2026年，高雄義大世界在12月31日舉辦「紫耀義大 義享奔騰」跨年活動，將施放全台最長的「999秒大型跨年煙火秀」。業者公布最新周邊道路實施三階段交通管制，並提供免費接駁服務，另於散場時加開義大客運前往高鐵左營站。

▲▼高雄義大世界。（圖／業者提供）

▲今年高雄義大跨年煙火再創新。

高雄義大世界表示，今年跨年特別規劃周邊道路三階段的進散場交通管制。第一階段為進場管制，預計於12月31日晚間8點啟動汽車管制、晚間11點管制機車，管制時間仍會視義大世界的停車場情況而彈性調整。

▲▼高雄義大世界。（圖／業者提供）

▲▼高雄義大世界跨年活動三階段交通管制。（圖／業者提供）

▲▼高雄義大世界。（圖／業者提供）

第二及第三階段則是散場管制，活動結束後先開放機車與客運接駁車離場，汽車則是2026年1月1日凌晨01:15後開放離場，車輛離場時亦有指定動線，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，停放於第一及第二停車場的車輛請從186甲線往大樹方向離開，其餘則皆從義大二路離場。

▲▼高雄義大世界。（圖／業者提供）

▲進場與散場接駁。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來參加跨年活動，義大世界特別提供免費接駁與散場加開義大客運服務。12月31日晚上6點至11點於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，另於仁武高中校內設置免費臨時停車場。

跨年散場時，民眾除了可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線（按定價收費）至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家，散場客運與接駁車的末班車皆為凌晨01:30，視現場人潮機動調整。

今年高雄義大跨年煙火除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，呈現宇宙星河般的夢幻場景，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及視覺效果滿分的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙花，用最創新繽紛的煙火，與觀眾一同迎接2026年。

▲▼劍湖山聖誕節優惠。（圖／業者提供）

▲劍湖山世界有高空花火秀。（圖／業者提供）

雲林劍湖山世界則趁著聖誕節即將到來，推出聖誕節當天一日限定「入園門票100元優惠」，並在當天特別加碼「300秒聖誕高空花火秀」，提前為跨年狂歡預熱。

劍湖山世界指出，在12月25日當天只要進行全身聖誕主題變裝（包含聖誕老人、魯道夫、聖誕樹或雪人等角色），且變裝面積達70%以上，即可享有「本人門票100元」的超值優惠。若沒有變裝的遊客也別擔心，園區同步推出「聖誕全民均一價299元」。

