2025屏東落山風藝術季12/20登場　周春米率先開箱《看！海口 Hey,Haikou!》驚喜亮點

記者陳弘修／屏東報導

2025落山風藝術季12月20日正式登場，今年以《看！海口 Hey, Haikou!》為主題，結合台灣、法國、美國、日本、墨西哥等國共16位藝術家，在海口沙灘、港灣、村落及看海美術館展出多件地景藝術作品。縣長周春米19日晚間率先開箱展區亮點，從海邊大型裝置、村落中療癒人心的職人貓咪與巨貓作品，到由日本料理職人打造的限定「海口食堂」，處處充滿驚喜，邀請全國民眾走訪南台灣，走進風土、品味海口的獨特魅力。

周春米表示，落山風藝術季已成為冬季南台灣最受歡迎的旅遊品牌之一，今年主題《看！海口 Hey, Haikou!》以海口的節氣、農事、潮汐與風味為創作靈感，邀集16位跨越語言與文化的藝術家，作品形式涵蓋纖維藝術、鋼雕、竹構、編織等，分別設置於沙灘、港灣及村落三大地景展區，帶給民眾多元且豐富的藝術體驗。

周春米也分享，過去常被形容是「遠得要命的美術館」，如今卻吸引越來越多藝術家選擇在海口展出。今年特別邀請兩位日本料理職人對中剛大、森本由美，與車城社區長輩合作，為屏東量身研發限定「海口食堂」料理。她提到，下午實際走訪社區，與老師及長輩一同製作便當，選用雞肉、月桃葉、蘿蔔、牛港鰺、香草葉，以及社區自製的豆腐乳醬、豆鼓醬等在地食材，充分展現海口飲食文化特色。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，港灣展區海堤上可見法國藝術家艾斯特．卡瑟爾作品《來自四面風的回響》，白天是一顆巨大的眼睛，夜晚則浮現多重眼睛意象，引導旅人以不同視角觀看世界；張育嘉的《體操男爵的返航歡迎線》則在海天之間為返航旅人點亮方向。

傳播處表示，看海美術館原為廢棄候船室，在藝術創意注入後重獲新生。本屆邀請來自屏東、活躍於國際舞台的藝術家劉棟，以數千片布料堆疊出大地與海洋的壯闊風景，層次與光影細膩如畫，遠觀是色彩律動，近看則能在纖維細節中感受情感流動，是本屆不可錯過的亮點作品。

走進村落展區，可見游文富《有風味（位）》以石磚與竹編，將廢棄石頭屋轉化為充滿風感的雅室空間；陳淑燕《海口ㄟ風，鹹鹹的》則以植物染布與竹材串連，隨日光與海風輕輕擺動，成為文青拍照熱點。村落裡也少不了貓咪身影，日本藝術家山內庸資創作手捧啤酒、黑輪的《村落老闆娘》等5隻角色貓與大型橘貓，幽默呈現海口日常。

沙灘區共展出8件作品，包括李蕢至《風逕》以竹構形成S形動線，宛如風行軌跡；曾煜譡《風之間》立於沙丘如捕風容器；鄭元東《風的容器》以極簡形式詮釋風的流動；墨西哥藝術家Lua的《紅珊瑚之亭》則邀請觀者穿梭其中，感受海洋氣息。葉文凱《墜落沙灘的寶石》以玻璃折射海天光影，內部設有小型開放式圖書館；美國藝術家史考特．范德沃《地平線研究》以11種角度重新理解海岸線；詹惟欣《風起之境》以雙弧結構回應風的力量；米類作品《風聲》則打造一處能「聽見風」的開放場域。

屏東縣政府表示，每屆最受期待的大型藝文演出，將於1月3日傍晚5點至6點30分在海口沙灘登場《海口狂想曲》，由當代電影大師樂團以震撼搖滾揭開序幕，並結合創造焦點馬戲團、日系築夢一輪車俱樂部及國家文藝獎得主何曉玫舞團，共同打造台式芭比狂歡派對。

此外，每週六、日推出限量預約的海口食堂文化體驗《一餐一樂章》套餐，由日本料理職人與居民共作，以當季作物與漁獲入菜，一盒風土料理、一塊特製包巾、一杯茶，搭配月琴與故事，交織成一段專屬海口的時光。

2025落山風藝術季展期至明年3月1日止，現場《海咖啡》提供飲品與甜點，並販售藝術家授權文創商品；《海角電話亭》提供DM、印章與明信片，讓旅人寫下海口記憶寄回家。活動詳情可至落山風藝術季官網、「吹風看海地」臉書，或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。