全球首座「楓之谷樂園」明年首爾開幕　新增3設施、拍照打卡點

▲▼楓之谷主題樂園。（圖／翻攝自Nexon）

▲楓之谷主題樂園明年開幕。（圖／翻攝自Nexon）

記者蔡玟君／綜合報導

明年到韓國玩又有新景點！全球首座「楓之谷」主題樂園將於明年4月在首爾樂天世界開幕，屆時將有3大全新遊樂設施，帶粉絲走進遊戲真實場景。

▲▼首爾樂天世界。（圖／雄獅旅遊提供）

▲全球首座「楓之谷」主題樂園「楓之島」就在首爾樂天世界。（圖／雄獅旅遊提供）

全球首座「楓之谷」主題樂園「楓之島」由Nexon攜手樂天世界打造，地點在首爾蠶室樂天世界冒險樂園內。園區核心概念以「真實版楓之谷」打造，將遊戲場景搬到現實。

▲▼楓之谷主題樂園。（圖／翻攝自Nexon）

▲遊戲迷明年一定要到首爾朝聖。（圖／翻攝自Nexon）

「楓之島」佔地廣達600坪，並分為三大園區、新增3座遊樂設施，包括雲霄飛車、自由落體和適合全家一起玩的遊樂設施。此外，園內也會設有周邊商店、餐廳、多種打卡裝置和拍照景點，讓旅客沉浸式感受遊戲世界。

▲▼東京寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲東京寶可夢樂園明年2月開幕。（圖／業者提供，下同）

而全球首座寶可夢樂園「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」確定將於明年2月5日在東京正式開幕！園方除了公布更多園區細節外，門票已經開賣。

▲▼東京寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲寶可夢森林。

寶可夢樂園「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」亮點之一是擁有長約500公尺的「寶可夢森林」是一片擁有豐富地形的廣闊森林，包含高低起伏的道路、草叢、隧道與山徑等。旅客將在原始的自然環境中，遇見許多在此生活的寶可夢。

▲▼東京寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲寶可夢中心外觀。

此外，另一區域「草紗鎮」可看到獅海壬噴水池，還有「寶可夢中心」，旅客可以一邊透過「全復機」看寶可夢恢復活力的模樣，一邊創造美好的旅行回憶。「友好商店」則特別販賣以妙蛙種子、小火龍與傑尼龜的招式為靈感所設計的特色飲品；「寶可夢發燒友商店」也有販售豐富多樣的紀念品，等著旅客帶回家。

▲▼東英寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲友好商店。

▲▼東英寶可夢樂園。（圖／業者提供）

▲寶可夢遊行。

​​座落於城鎮中央、以連綿紅色屋頂攤車為特色的「寶可夢訓練家市集」裡，攤車店主們以滿滿熱情提供的各式商品令人目不暇給，並準備了冰棒等多種原創美食。

​城鎮內也提供多種遊樂設施。「皮卡皮卡大派對」是由超過30隻電屬性寶可夢協力發電驅動的遊樂設施，玩家可與皮卡丘們一起享受電氣樂園。「布伊布伊漫步」則是以伊布為主題的旋轉木馬，甚至有寶可夢遊行能欣賞。

關鍵字： 首爾旅遊 韓國旅遊 楓之谷 亞洲旅遊 樂天世界 國外特色系列 楓之島

【這是什麼！】貓貓第一次體驗水床　各種晃動反應超萌XD

