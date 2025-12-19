ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南龜丹溫泉體驗泡湯+瑜伽超紓壓　民宿賞星空、景觀餐廳看雲海

▲▼台南龜丹溫泉。（圖／台南市政府提供）

▲龜丹溫泉。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

最適合泡湯的季節到來，台南龜丹溫泉結合親近山林與泡湯體驗，周邊還有美食、景觀餐廳，成為冬天到台南必排行程，今年更結合泡湯、瑜珈和聲缽，帶來療癒新體驗，即日起開放報名。

▲▼台南龜丹溫泉六二溫泉山房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼龜丹溫泉民宿「六二溫泉山房」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南龜丹溫泉六二溫泉山房。（圖／記者蔡玟君攝）

龜丹溫泉隱身於山林中，旅客可在此享受弱鹼性碳酸氫鈉泉舒緩身心，更推薦在當地民宿住一晚。如「六二溫泉山房」，將客房設於民宿制高點，走到門口，就能遠眺夕陽、夜看整片星空，房內超大溫泉浴池，讓旅客盡情享受冷、熱泉水洗禮；戶外也設有需穿泳衣的大浴場區。「龜丹天喜悅溫泉會館」則以客房較為時尚新穎備受許多旅客喜愛，並同樣設有大浴場泡湯區讓旅客享受。

▲▼台南龜丹溫泉。（圖／台南市政府提供）

▲龜丹溫泉體驗池推出結合泡湯、瑜珈、聲缽的體驗活動。（圖／台南市政府提供）

而今年在地「龜丹溫泉體驗池」與SoJoy極悅療癒工作室合作，推出結合泡湯、瑜珈、聲缽的體驗活動，透過五感療癒體驗放鬆緊繃神經，在12月28日、1月17日、2月21日推出體驗，即日起開放線上報名

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

泡湯之餘，旅客也可串連周邊景點，如位於玉井、在地經營23年的虎頭山景觀餐廳「瑪莎園」，可是當地人才知道的私房景點。最受歡迎的戶外用餐區分為紅色陽傘區和半開放式座位區，紅色陽傘區能讓每個座位都飽覽山景，而半開放式座位區，則將綿延山林景觀作為最天然的「壁畫」，旅客用餐之餘，也能走到欄杆旁拍照。業者也表示，這裡最推薦的觀景時刻是夕陽時，若幸運的話，甚至能欣賞雲海。

▲▼曾文水庫，曾文水庫觀景樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼曾文水庫搭觀光船，還可以到山豬島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼曾文水庫觀景樓，曾文水庫觀光遊艇。（圖／記者蔡玟君攝）

或可前往曾文水庫風景區，搭觀光船欣賞湖光山色，看老鷹捕魚、體驗釣魚，還有山豬島觀賞野豬等生態，在導覽員的解說下，深度探索在地。

關鍵字： 泡湯旅遊 台南旅遊 飯店旅館 台灣特色系列 龜丹溫泉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【動物猩球】一群猴子爆走衝下坡　網友：像極黑色星期五搶購人潮

推薦閱讀

高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收

高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收

全球首座「楓之谷樂園」明年首爾開幕

全球首座「楓之谷樂園」明年首爾開幕

京都感點滿！永和「日式榻榻米」茶屋

京都感點滿！永和「日式榻榻米」茶屋

品保：挑選合法旅行社必備3大保障

品保：挑選合法旅行社必備3大保障

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

釜山超值飯店！雙人房2000有找含早餐

釜山超值飯店！雙人房2000有找含早餐

基隆港今年郵輪旅客人次創新高　較疫前高峰增3.59%、明年估續增

基隆港今年郵輪旅客人次創新高　較疫前高峰增3.59%、明年估續增

台南龜丹溫泉體驗泡湯+瑜伽超紓壓

台南龜丹溫泉體驗泡湯+瑜伽超紓壓

高雄LaLaport明年開幕

高雄LaLaport明年開幕

7種肉品＋蝦仁花枝滑吃到飽「400有找」

7種肉品＋蝦仁花枝滑吃到飽「400有找」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

秘境美術館藏身苗栗　參觀需預約

果然匯台北新光站前店12/23開幕

高雄LaLaport明年開幕

台北「看飛機起降」首選！免預約免門票

台南人氣甜點店「克林姆之屋」宣布歇業

板橋佛心排餐300元起爽嗑海鮮自助吧

六本松壽喜吃到飽燒進駐信義A19

7種肉品＋蝦仁花枝滑吃到飽「400有找」

只開放十席！隱身五星酒店本格派鐵板燒

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收

全球首座「楓之谷樂園」明年首爾開幕

京都感點滿！永和「日式榻榻米」茶屋

品保：挑選合法旅行社必備3大保障

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

釜山超值飯店！雙人房2000有找含早餐

基隆港今年郵輪旅客人次創新高　較疫前高峰增3.59%、明年估續增

台南龜丹溫泉體驗泡湯+瑜伽超紓壓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366