台南龜丹溫泉體驗泡湯+瑜伽超紓壓　民宿賞星空、景觀餐廳看雲海

▲龜丹溫泉。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

最適合泡湯的季節到來，台南龜丹溫泉結合親近山林與泡湯體驗，周邊還有美食、景觀餐廳，成為冬天到台南必排行程，今年更結合泡湯、瑜珈和聲缽，帶來療癒新體驗，即日起開放報名。

▲▼龜丹溫泉民宿「六二溫泉山房」。（圖／記者蔡玟君攝）

龜丹溫泉隱身於山林中，旅客可在此享受弱鹼性碳酸氫鈉泉舒緩身心，更推薦在當地民宿住一晚。如「六二溫泉山房」，將客房設於民宿制高點，走到門口，就能遠眺夕陽、夜看整片星空，房內超大溫泉浴池，讓旅客盡情享受冷、熱泉水洗禮；戶外也設有需穿泳衣的大浴場區。「龜丹天喜悅溫泉會館」則以客房較為時尚新穎備受許多旅客喜愛，並同樣設有大浴場泡湯區讓旅客享受。

▲龜丹溫泉體驗池推出結合泡湯、瑜珈、聲缽的體驗活動。（圖／台南市政府提供）

而今年在地「龜丹溫泉體驗池」與SoJoy極悅療癒工作室合作，推出結合泡湯、瑜珈、聲缽的體驗活動，透過五感療癒體驗放鬆緊繃神經，在12月28日、1月17日、2月21日推出體驗，即日起開放線上報名。

▲▼虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

泡湯之餘，旅客也可串連周邊景點，如位於玉井、在地經營23年的虎頭山景觀餐廳「瑪莎園」，可是當地人才知道的私房景點。最受歡迎的戶外用餐區分為紅色陽傘區和半開放式座位區，紅色陽傘區能讓每個座位都飽覽山景，而半開放式座位區，則將綿延山林景觀作為最天然的「壁畫」，旅客用餐之餘，也能走到欄杆旁拍照。業者也表示，這裡最推薦的觀景時刻是夕陽時，若幸運的話，甚至能欣賞雲海。

▲▼曾文水庫搭觀光船，還可以到山豬島。（圖／記者蔡玟君攝）

或可前往曾文水庫風景區，搭觀光船欣賞湖光山色，看老鷹捕魚、體驗釣魚，還有山豬島觀賞野豬等生態，在導覽員的解說下，深度探索在地。