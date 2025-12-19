ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
王品6品牌跨年夜延長營業時間　青花驕最晚吃到凌晨3點

▲青花驕雙人青花宴。（圖／王品提供）

▲全台「青花驕」街邊型門店跨年夜開到凌晨3點。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻跨年聚餐商機，王品集團旗下6品牌延長當晚營業時間，全台「肉次方」凌晨1點打烊，「青花驕」、「和牛涮」部分門店最晚可以吃到隔日的凌晨3點。

主打燒肉吃到飽的「肉次方」，全台門店跨年夜延長營業至凌晨1點，12月31日當晚享啤酒買一送一優惠，追肉人可以爽烤和牛嫩肩牛排、肋眼牛排到2026年；位在西門町商圈的「向辣」和「尬鍋」，則是凌晨2點才打烊。

▲「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西和高雄博愛店，跨年當天營業時間至隔日凌晨3點。

「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西和高雄博愛店，延長營業時間至凌晨3點，高雄夢時代店到隔日凌晨1點，其餘門店營業至凌晨2點。全台「青花驕」街邊型門店開到凌晨3點，百貨商場內門店，如台南新光新天地、台北信義A11和台北南港車站店則配合商場營業時間。

跨年夜開得最晚的「聚」在台南，台南中華西店凌晨12點半才關店打烊，其餘街邊門店營業時間延長到11點到12點不等，消費者可關注品牌官網，掌握各店跨年夜的營業時間。

此外，吃鍋順便賺年終，即日起至明年1月31日，前往聚、青花驕、和牛涮、向辣及尬鍋消費，不限金額就能在瘋美食APP現領800元吃鍋金，單筆消費滿800元，再抽價值萬元的999純金火鍋金飾。

▼王品6品牌跨年夜延長營業時間一覽表 。（表／記者黃士原製）

▲王品6品牌跨年夜延長營業時間一覽表 。（表／記者黃士原製）

另外，日本知名連鎖居酒屋「筑前屋」去年底跨海來台拓點，在台北市信義區開設的首家旗艦店已熄燈，不過位於信義A19的原址由同集團的新品牌「六本松」進駐，759元起可享壽喜燒、涮涮鍋吃到飽，今天起至12月25日試營運。

▲六本松壽喜燒吃到飽進駐信義A19。（圖／筑員屋提供）

六本松與筑前屋同屬於日本筑員屋集團，主打壽喜燒吃到飽，同時還能吃到關東、關西兩種風味。關西風使用和牛牛油爆香，撒上日本三溫糖，再將和牛肉片微煎烤，最後加入日本師傅特製的壽喜燒醬汁。享用完關西風味後，可加入壽喜燒醬汁後，將時令蔬菜下鍋，以涮煮方式體驗關東風味。

除了壽喜燒，六本松同時也提供涮涮鍋，有昆布柴魚、麻辣高湯及福岡豚骨摩滋鍋等湯底可選擇。

