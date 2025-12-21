速食店聖誕美食整理包　肯德基巨大桶、必勝客花圈比薩回歸

▲4大速食店聖誕新品一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

聖誕節即將到來，肯德基「聖誕巨大桶」以及必勝客「聖誕花圈黃金雞比薩」回歸，繼光香香雞則推出一次能吃到4種人氣美食的「聖誕節派對餐」；另外，達美樂也有3款新口味披薩。

▲聖誕巨大桶限量回歸。（圖／記者蕭筠攝）

●肯德基

肯德基「聖誕巨大桶」限時回歸，以K-XMAS為主題，外盒採用韓系時尚視覺，搭配禮物盒設計，內含雪花乳酪脆雞4塊、奇巧可可流心三重奏蛋撻3顆、草莓奶油比司吉2個，以及咔啦脆雞4塊+原味蛋撻3顆+黃金超蝦塊2份與鱈魚圈圈1份，售價1099元，售完為止。

「雪花乳酪脆雞」為冬季限定新品，以金黃酥脆的咔啦脆雞為基底，撒上細緻乳酪粉，限時販售至1月12日。

▲▼達美樂推出3款聖誕新品 。（圖／記者蕭筠攝）

●達美樂

達美樂推出3款聖誕新品，「頂鮭豪牛雙饗披薩」選用炙烤鮭魚肚搭配炭燒牛肉，限時半價459元；「相思抹茶火山披薩」點綴綿密紅豆、Q彈麻糬，搭配濃郁抹茶火山，限時半價399元；「起司火山口拼盤」集結香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等副食，搭配起司火山，優惠價499元。

另外，還有限量「一擲High狂歡盒」，一盒即可吃到上述3種新品，全門市限時開放訂購，優惠價1399元。

▲必勝客聖誕花圈比薩睽違4年升級回歸。（圖／業者提供）

●必勝客

必勝客睽違4年推出升級版「聖誕花圈黃金雞比薩」，以先炸後烤的香酥雞、番茄點綴，搭配內外雙圈芝心餅皮並嵌入菠菜，交織出金、紅、綠的聖誕經典色彩，再佐以煙燻BBQ醬與香濃芝心起司，口感濃郁豐富，花圈中央則豪邁放上酥炸嫩雞球，單點售價429元，即日起至12月29日限量上市。

▲▼繼光香香雞推聖誕限定「聖誕節派對餐」、「迷你招牌磁鐵燈箱」。（圖／記者蕭筠攝）

●繼光香香雞

繼光香香雞推出「聖誕節派對餐」，內含香香炸雞L、蒜脆杏鮑菇、原味樂薯、阿根廷魷魚M共4款人氣夯品，每桶售價399元，12月22日起至明年1月4日限時2周販售。

另外，還有限量「迷你招牌磁鐵燈箱」，雙面設計結合品牌LOGO及咕咕雞公仔，購買聖誕節派對餐或單筆消費滿150元加價79元即可獲得，單買每個99元，全台限量3000個售完為止。提醒西門、環板、巨城、大江、桃園二航管制區內、動物園之門市不販售也不參與優惠活動。