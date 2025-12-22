ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大阪快閃2萬有找　日本折扣季划算又好玩

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

大阪快閃2萬有找 日本折扣季划算又好玩（圖／shutterstock）

▲大阪道頓堀逛街、吃章魚燒好愜意。

每年元旦過後，日本全年最大促銷季正式登場，百貨、藥妝、電器紛紛大降價，旅遊人潮也比年末少很多，正是去大阪撿便宜的好時機！世邦旅遊推出大阪快閃小旅行5日，搭乘星宇航空，團費卻超級殺，2萬元有找，保留2天自由活動，可以在大阪逛街、吃美食、玩環球影城，或是去京都一日遊，感受千年古都風情，根本是「團體便利＋自由隨興」的完美玩法。

大阪快閃2萬有找 日本折扣季划算又好玩（圖／shutterstock）

▲大大小小的達摩，像是守護旅人的小精靈。

行程一大亮點，帶大家前往以祈求勝運聞名的勝尾寺。寺內有大大小小的勝運達摩，數量之多，令人驚豔；有些站在欄杆上、有些躺在樹根旁，表情、顏色都有細微的差別，像是守護旅人的小精靈。許多人會在這裡許願、祈福，順便把滿滿的紅色好運收進照片中。寺內景色幽美，讓人暫時遠離城市喧鬧，沉浸在自然與寺院的柔和氛圍中。

大阪快閃2萬有找 日本折扣季划算又好玩（圖／shutterstock）

▲勝尾寺以祈求勝運聞名。

鄰近大阪的和歌山縣，也在行程安排之列。和歌山城是必訪之地，可以漫步在歷史悠久的城牆與城下町；出城後，別忘了到紅葉溪庭園，感受純日式庭園的雅緻美景。最接地氣的黑潮市場，不只能大啖新鮮捕撈的海產、享用美味的生魚片，還有精彩的鮪魚解剖秀可以免費觀賞。此外，也可搭乘貴志川線，直奔貴志車站，在這裡有機會遇見古錐又盡責的貓咪站長，為旅程增添最療癒的萌點。

大阪快閃2萬有找 日本折扣季划算又好玩（圖／shutterstock）

▲和歌山城是和歌山市的象徵。

另外2天的自由活動，完全隨心所欲。建議安排一天衝大阪環球影城，從小小兵、瑪利歐到哈利波特，每個場景都像走進電影裡；或是搭電車到京都，在清水寺、嵐山渡月橋散步，喝碗抹茶、拍拍古街美照。當然，也可把時間留給大阪，到心齋橋血拼、梅田逛街、道頓堀吃章魚燒，在不同角落發現屬於自己的小驚喜。

大阪快閃2萬有找 日本折扣季划算又好玩（圖／shutterstock）

▲從清水舞台可以俯瞰京都美景。

若是想省預算、又不願被團體行程綁住，這種「價格甜、景點剛好、還附2天自由活動」的玩法，真的很適合。折扣季的大阪好逛、好買、也好玩，用輕鬆的步調，把城市的精彩一次收集，而且2萬元有找，就能享受這麼豐富的內容，怎麼能不來？

●推薦行程：
大阪快閃小旅行5日
https://4ptour.com/tr05euUje

世邦旅遊 實踐旅遊心夢想
(02)2537-3088
http://www.4p.com.tw

關鍵字： 七逗旅遊網 世邦旅遊 大阪 日本折扣季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

