保證出團不必等　你的假期就該準時啟程

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

期待已久的海外假期，特休都排好，行李也打包了，最怕在出發前夕，收到旅行社那一通「抱歉，人數不足，無法如期出團」的電話。面對挪團、改期，甚至被迫更換旅遊國家，讓原本的美好計畫，瞬間亂成一團…。

為解決這一個跟團痛點，世邦旅遊特別推出「保證出團」專區，只要選擇標示為保證出團的行程，就代表不管團員人數多少，都會依照原定日期準時出發；不用等、也不必擔心假期泡湯，只要報名付完訂金，一定能如期成行。

保證出團不必等 你的假期就該準時啟程（圖／shutterstock）

▲日本香川縣小豆島，因「魔女的宅急便」拍攝取景而聲名大噪。

在眾多「保證出團」的選項中，日本依舊穩坐人氣冠軍。從北海道的函館百萬夜景、冰天雪地中的可愛企鵝遊行，到東北地區壯觀的藏王樹冰、東京與富士山的經典路線，再到京都與大阪的古今魅力，以及四國地區的小豆島與道後溫泉動畫取景地，每一條路線都是完全不同的風景。最南端的沖繩，更是全年都能享受悠閒的熱帶風光。

保證出團不必等 你的假期就該準時啟程（圖／shutterstock）

▲首爾FUN韓假，暢享滑雪之樂。

若想感受韓國魅力，首爾的滑雪、血拚、樂園、採草莓、汗蒸幕，都能一次玩好玩滿。還有釜山的濱海風光與文化、美食，加上慶州佛國寺的歷史感，怎麼玩都精彩。

保證出團不必等 你的假期就該準時啟程（圖／shutterstock）

▲越南中部巴拿山，朝聖壯麗的黃金佛手橋。

怕冷或熱愛陽光的旅人，也有許多選項，像是：潛進帛琉繽紛的水下世界、探索泰國的海陸活動及節慶美食，打卡越南超夯的黃金佛手橋、會安古鎮、竹筒船體驗，以及南半球正值夏季的紐澳戶外探遊，多樣行程任你挑。

保證出團不必等 你的假期就該準時啟程（圖／shutterstock）

▲加拿大與北歐、阿拉斯加，都是追極光的熱門去處。

而對很多人來說，越是天數長的行程，越怕被「變動」打亂生活節奏。因此像是北歐、加拿大、阿拉斯加追極光，美西玩大峽谷與迪士尼樂園，或是埃及、土耳其的古文明探索，選擇「保證出團」就能如期成行，你只需要滿心期待旅程，其他變數就交給世邦旅遊處理最安心。

保證出團不必等 你的假期就該準時啟程（圖／shutterstock）

▲埃及古文明探祕，展開金字塔、法老王、人面獅身像巡禮。（圖/shutterstock）

●「保證出團」專區
https://4ptour.com/tr00hu2iq

世邦旅遊 實踐旅遊心夢想
(02)2537-3088
http://www.4p.com.tw

