全球極光大爆發　晚鳥優惠倒數搶

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock、世邦旅遊

今年太陽活動劇烈，將中高緯度地區的夜空，渲染成夢幻色彩，全球掀起一波極光熱潮！世邦旅遊精心規劃北歐、美國阿拉斯加、加拿大黃刀鎮多條極光行程，並祭出晚鳥清倉優惠，最高第2人省1萬元，連寒假春節跟團出遊，都能搶到優惠。好康不等人，圓夢趁今年！

▲在芬蘭玻璃屋中，溫暖舒適地等待極光出現。（圖／世邦旅遊）

北歐五國中，冰島以「冰與火的奇幻國度」著稱。冬季的藍冰洞透著神祕光芒，彷彿走進幻想場景；浸泡在潟湖溫泉裡，一邊享受暖意、一邊守候極光，更是一生難忘的靜謐時刻。芬蘭則是極光迷心中的夢想之地，入住玻璃屋，躺在暖和的被窩裡，看滿天星光與極光在空中變換。旅途中，還能補撈鮮甜帝王蟹、體驗滑雪、狗拉雪橇、雪上摩托車，或登上破冰船感受冰層碎裂的震撼。更別忘了到聖誕老人村走走，為旅程添上一份純真的節慶氛圍。

▲加拿大黃刀鎮以極光出現機率高聞名。（圖／shutterstock）

加拿大黃刀鎮同樣是世界級的極光熱門點。極光村的玻璃帳篷舒適溫暖，可以一邊喝著熱飲、一邊靜待極光登場，氛圍溫馨又浪漫。若想更貼近北國生活，不妨坐上狗拉雪橇，感受疾馳在雪地上的爽快，或騎雪上摩托車奔馳在一望無際的雪原。行程轉機經過美國西雅圖時，還能順道打卡太空針塔、逛派克市場、探訪星巴克創始店，讓整趟極光旅程變得更豐富精彩。

▲冬遊阿拉斯加，來珍娜溫泉體驗雪中泡湯的樂趣。（圖／shutterstock）

阿拉斯加的冬天，是純粹而壯闊的冰雪天地。浸泡在珍娜溫泉裡抬頭仰望，極光彷彿在夜空中流動，冷空氣與暖泉水交織出的感受，難以忘懷。愛海鮮的旅客，也不能錯過阿拉斯加肥美的帝王蟹，大口品嚐最過癮。此外，還能搭上冬季限定的極光列車，穿過白雪覆蓋的山谷，或參加冰川健行，在壯闊的冰原上，留下最珍貴的旅途記憶。

▲晚上追極光，白天體驗狗拉雪橇，日夜皆精彩。（圖／shutterstock）

推薦行程：

●北歐極光之旅 149,900元起

•早鳥優惠／過年團 飯店升等、最高第2人省1萬

●加拿大黃刀鎮極光之旅136,900元起

•指定出發日且付訂，限全程，限量送ROOTS蓋毯一份（市值2,080元），送完為止。

●美國阿拉斯加極光之旅116,900元起

•指定出發日且付訂，限全程，限量送ROOTS蓋毯一份（市值2,080元），送完為止。

世邦旅遊 實踐旅遊心夢想

(02)2537-3088

http://www.4p.com.tw