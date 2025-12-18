ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
秘境美術館藏身苗栗三義！無邊際水池、黃楓超美　採預約制免收費

▲富貴三義美術館,苗栗旅遊,三義旅遊,美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「富貴三義美術館」成立於2011年，矗立在地長達14年，卻罕為人知。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／苗栗報導

山中秘境美術館隱匿苗栗三義鄉！「富貴三義美術館」矗立在地長達14年，整棟建築採清水模工法，沿著竹林小徑前行，映入眼簾的是無邊際水池，黃楓在旁陪襯，美得令人屏息。美術館採事先預約制，一趟導覽約30分鐘，參觀無需收費。

▲富貴三義美術館,苗栗旅遊,三義旅遊,美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲沿著茂密的竹林空橋前行，隨即展開藝術探索之旅。（圖／記者彭懷玉攝）

「富貴三義美術館」成立於2011年，清水模建築由半畝塘聯合建築師事務所操刀，建築本身就是一棟融於山水間的巨型藝術品，從入口處的銅雕，再沿著茂密的竹林空橋前行，隨即展開藝術探索之旅。當中，藝術品巧妙點綴在各個角落，值得細細品味。

▲富貴三義美術館,苗栗旅遊,三義旅遊,美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼沿著茂密的竹林空橋前行，隨即展開藝術探索之旅；雙邊無邊際水池倒映自然景觀。（圖／記者彭懷玉攝）

▲富貴三義美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

景觀設計呈現日式禪風，由專人帶領下，倒映山景的無邊際水池映入眼簾，一旁台灣赤松相映襯，還有一株金黃色楓樹矗立其中，為質樸灰色建築增添亮眼風景，每一隅皆吸引人取景，徜徉在沉浸式的美學體驗。

▲富貴三義美術館,苗栗旅遊,三義旅遊,美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼無邊際水池、遠方山景和光影變化，皆吸引人取景，徜徉在沉浸式的美學體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲富貴三義美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲富貴三義美術館,苗栗旅遊,三義旅遊,美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

而中庭的水塘也是亮點，被竹林環抱的悠然氛圍，宛如身在日本鄉間的美術館，一旁是富貴牡丹餐廳，品嚐得到當季食材烹調的歐亞料理，並以藝術家創作的器皿承裝，依偎在綠意盎然的窗邊，展開一段優雅用餐體驗。

▲富貴三義美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲被竹林包覆的中庭水塘也是亮點，一旁是富貴牡丹餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

實際上，富貴FUGUEI Art & Culture於藝術領域經營已30多年，目前展出《自然的終始》日本創作聯展，由久米圭子、小島修、竹內紘三等6位藝術家連袂獻上，舉凡生命體如繁盛花開等的陶藝作品，每2-3個月更新一次展覽，喜歡的民眾都可以將作品買回家收藏。

值得一提的是，室內展區不得拍照、錄影，僅開放戶外區拍攝，想實際造訪的民眾，可於Google下方的表單或致電館方預約，將有專人帶領導覽，行程約30分鐘。

除了苗栗三義分館，品牌於新北市鶯歌區另設有「鶯歌富貴美術館」，喜歡藝術、建築的民眾也能納入口袋名單。

▲三義木雕博物館,三義鎮上風光,三義旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲既然來到苗栗三義，也別錯過三義木雕博物館。（圖／記者彭懷玉攝）

既然來到苗栗三義，也別錯過三義木雕博物館，一樓有南島民族木雕、從面具看世界文化、木雕薪傳創作營特展區；二樓則展出三義木雕源流、得獎暨典藏作品區、建築家具區、中庭、宗教神像、模印區及木雕工具區；三樓為特展區，四樓設定為當代藝術特展室。

▲三義木雕博物館,三義鎮上風光,三義旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲三義木雕博物館全票80元，優待票50元（苗栗縣縣民、學生）。（圖／記者彭懷玉攝）

三義木雕博物館全票80元，優待票50元（苗栗縣縣民、學生），滿65歲以上者、身心障礙者及必要之陪伴者1人、未滿6足歲以下兒童、設籍三義鄉鄉民及苗栗縣學校校外教學經同意者免門票，每天9點到下午5點開放參觀，周一為休館日。

關鍵字： 苗栗旅遊 三義旅遊 富貴三義美術館 台灣之美 秘境美術館 清水模建築

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

