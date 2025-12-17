ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
法國空運純銀製榨鴨器　台南晶英無隅餐廳開賣「盧昂血鴨」

▲法國空運純銀製榨鴨器　台南晶英無隅開賣「盧昂血鴨」。（圖／台南晶英提供）

▲台南晶英無隅餐廳開賣「盧昂血鴨」。（圖／台南晶英提供）

記者黃士原／台北報導

台南晶英即日起於無隅餐廳推出法式經典全鴨料理「盧昂血鴨」，特別從法國空運來台的純銀製榨鴨器，桌邊將鴨骨榨取出的鴨血與骨髓，化作濃郁醬汁，4人分享6道式套餐8,800元起。ROBIN’S牛排館同步推出單點主餐「法式血鴨」與桌邊秀，搭配湯品、飲品、海鮮沙拉吧自由組合，4人分享5,800元起。

▲法國空運純銀製榨鴨器　台南晶英無隅開賣「盧昂血鴨」。（圖／台南晶英提供）

▲台南晶英特別從法國空運來台的純銀製榨鴨器。（圖／台南晶英提供）

血鴨（Canard au Sang）源自法國諾曼第的「盧昂」城，擁有逾400年歷史，獵人為封存鴨肉最原始的滋味，會以紅酒、香料燉煮鴨血與內臟，使其形成濃稠醬汁。直至1892年，巴黎米其林銀塔餐廳(La Tour d'Argent)，以頂奢的純銀榨鴨器來榨取鴨骨精華，將這道菜餚重新詮釋並推向法餐殿堂，「榨鴨」之稱也因此而生。

▲法國空運純銀製榨鴨器　台南晶英無隅開賣「盧昂血鴨」。（圖／台南晶英提供）

▲「盧昂血鴨」套餐，4人分享共6道菜式8,800元起。（圖／台南晶英提供）

▲「法式血鴨」口感鮮嫩有彈性，加上濃郁豐厚的醬汁 。（圖／台南晶英提供）

台南晶英即日起推出「盧昂血鴨」套餐，4人分享共6道菜式8,800元起，為此特別從法國空運來台的純銀製榨鴨器，主餐「法式血鴨」便是將修整成小塊的鴨骨放入銀器中，緩緩榨出鴨血及骨髓精華，以奶油慢火炒香干蔥，再加入鴨肝拌炒，並以波特酒增添優雅果香，隨後淋上白蘭地點燃火焰，使酒香鎖進其中，最後倒進鴨骨原汁凍與現榨鴨血，並佐以特製鴨油千層薯塊與時蔬。

▲法國空運純銀製榨鴨器　台南晶英無隅開賣「盧昂血鴨」。（圖／台南晶英提供）

▲開胃小點「鴨肝棒棒糖」。（圖／台南晶英提供）

除了主餐，開胃小點「鴨肝棒棒糖」採低溫烹調使鴨肝細緻綿潤，外層裹上晶透櫻桃果凍，微酸果香鴨肝醇厚相互平衡。接續上桌的「手作法式肉派」，靈感源自於皮蒂維耶酥皮餅(Pithivier)，酥皮中包裹鴨胸慕斯與豬絞肉，烤至金黃酥脆後散發迷人香氣，搭佐巴薩米克醋、蘋果醬與茴香蘋果辣根美乃滋沙拉。

▲法國空運純銀製榨鴨器　台南晶英無隅開賣「盧昂血鴨」。（圖／台南晶英提供）

▲油封鴨腿菌菇酥盒。（圖／台南晶英提供）

▲法國空運純銀製榨鴨器　台南晶英無隅開賣「盧昂血鴨」。（圖／台南晶英提供）

▲澄清鴨肝湯佐松露餃。（圖／台南晶英提供）

「澄清鴨肝湯佐松露餃」以鴨骨、蔬菜及鴨翅熬製澄清湯底，再沖入龍蒿、百里香、芹菜葉散發草本香氣，松露湯餃包入干蔥、松露醬與肝菌高湯凍，以及裹滿濃郁鴨肝醬的白蘿蔔，桌邊刨下新鮮松露，更添法菜獨有優雅氛圍。「油封鴨腿菌菇酥盒」是取材自傳統節慶料理奶油酥盒(Vol-au-vent)，鴨腿絲以百里香、迷迭香、龍蒿、巴西里等香料醃漬過夜，再以低溫鴨油低溫慢煮3小時至鴨肉脫骨，烘烤上色後鑲入圓形碗狀的派皮酥盒。

台南晶英「盧昂血鴨」12月17日起正式開賣，而ROBIN’S 牛排館同步推出單點主餐「法式血鴨」與桌邊秀，搭配湯品、飲品、海鮮沙拉吧自由組合，4人分享5,800元起。

▲御嵿集團「鴨覓」進駐微風南山，12月18日至21日試營運。（圖／御嵿集團提供）

另外，御嵿集團旗下新潮烤鴨品牌「鴨覓」進駐微風南山，12月18日至21日試營運，12月22日正式開幕。為歡慶新店亮相，試營運烤鴨套餐8折；12月22日起連3天，消費即贈紅酒單杯，並可參加烤鴨主題轉盤活動，有機會抽中餐飲兌換券、現金折抵優惠，最大獎可以免費吃烤鴨。

鴨覓以烤鴨作為核心料理，結合港式點心與台式小吃，另有一鴨多吃可加選，包含十三香酥鴨架、薑蔥炒鴨架、胡椒酸菜鴨架湯、港式老火鴨骨粥、芋頭米粉鴨骨鍋，以及麻辣風味的鴨覓冒烤鴨，這道是主廚特別推薦菜色，將經典的冒菜結合烤鴨料理，選用特製麻辣湯底，搭配各種新鮮蔬菜與鴨架燉煮入味，湯汁香氣四溢、麻辣帶勁。另一道經典料理胡椒酸菜鴨架湯，則以鴨骨熬煮8小時，呈現濃郁順滑的湯頭，同時融合酸菜的酸香與胡椒的辛辣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
 

